В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградцы за год потратили на АЗС 8 млрд рублей

Экономика 19.02.2026 10:49
19.02.2026 10:49


По данным ВТБ, в прошлом году жители Волгоградской области значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС выросли на 111%, на автомойках – на 93%,а на СТО – на 122%.

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках жители области-клиенты банка потратили почти 8 млрд рублей, что на 111% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на 90% (до 5,1 млн покупок), при этом средний чек –  на 11%, до 1,5 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка в 2025 году потратили 170,8 млн рублей – на 122% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 34 тыс. операций (рост на 122%), а средний чек достиг 5 тыс. рублей, увеличившись на 18%. Расходы на автомойках также выросли: за год потрачено почти 74 млн рублей, что на 93% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось также на 99%.

- В Волгоградской области автомобиль давно стал не роскошью, а главным помощником и для городских поездок, и для дальних путешествий. Мы видим это по реальным тратам: в прошлом году жители области заметно чаще заезжали на автозаправки и в автомастерские. Волгоградцы стали внимательнее относиться к состоянию своих авто и готовы вкладывать деньги в их обслуживание, – прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

08:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
08:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
08:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
07:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
07:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
07:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
07:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
07:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
07:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
06:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
06:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублейСмотреть фотографии
06:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»Смотреть фотографии
05:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя ПакаСмотреть фотографии
04:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
04:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высотуСмотреть фотографии
04:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц ЕвразииСмотреть фотографии
04:05
Шесть московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту из-за снежного коллапса в столицеСмотреть фотографии
03:31
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопадаСмотреть фотографии
03:03
В Волгоградской области взвоют учебные сиреныСмотреть фотографии
19:33
Звезды фигурного катания расплавили сердца волгоградцев: фото зажигательного шоуСмотреть фотографии
18:21
«Спартак‑Волгоград» потренировался на «КИНЕФ‑2» перед играми с главной командойСмотреть фотографии
17:50
Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовкеСмотреть фотографии
17:38
Сергей Фастовец из Волгоградской области погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
16:41
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцевСмотреть фотографии
16:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
15:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
14:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
 