Волгоградцы за год потратили на АЗС 8 млрд рублей





По данным ВТБ, в прошлом году жители Волгоградской области значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС выросли на 111%, на автомойках – на 93%,а на СТО – на 122%.

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках жители области-клиенты банка потратили почти 8 млрд рублей, что на 111% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на 90% (до 5,1 млн покупок), при этом средний чек – на 11%, до 1,5 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка в 2025 году потратили 170,8 млн рублей – на 122% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 34 тыс. операций (рост на 122%), а средний чек достиг 5 тыс. рублей, увеличившись на 18%. Расходы на автомойках также выросли: за год потрачено почти 74 млн рублей, что на 93% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось также на 99%.

- В Волгоградской области автомобиль давно стал не роскошью, а главным помощником и для городских поездок, и для дальних путешествий. Мы видим это по реальным тратам: в прошлом году жители области заметно чаще заезжали на автозаправки и в автомастерские. Волгоградцы стали внимательнее относиться к состоянию своих авто и готовы вкладывать деньги в их обслуживание, – прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.