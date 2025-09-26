



Сегодня, 26 сентября, исполняется ровно 30 лет с того дня, как в Англии, на легендарном стадионе «Олд Траффорд», волгоградский «Ротор» добился ничейного результата (2:2) в матче с местным «Манчестер Юнайтед» и выбил англичан из Кубка УЕФА. Ровно две недели назад, действующий фанат сине-голубых Николай Кривченко рассказал ИА «Высота 102» о приеме англичан в городе-герое. Сегодня – продолжение его рассказа – о поездке в Англию. Напомним, Николай в тот момент работал в клубе в качестве переводчика.

За год до матча в Манчестере фанатами «Ротора» ими была предпринята бесшабашная попытка добраться до Франции на выездную игру с «Нантом». Без документов и виз, они смогли тогда пробраться в Польшу, и только на границе с Германией их остановили и вернули в Россию. Владимир Горюнов, узнав о таких подвигах, пообещал на следующий год организовать им евро-выезд, благо сомнений в том, что «Ротор» попадет в очередные еврокубки, тогда ни у кого не было. Слово свое он не забыл, а фанату Химику (Александру Сергееву), клуб даже помогал оформить загранпаспорт. Однако выезд в Манчестер не сложился для многочисленной группы поддержки, которая должна была вылететь на отдельном самолете. Совершить вояж на север Англии были приглашены представители областных структур, руководители предприятий, журналисты, работники клуба – всего более 100 человек. Также должны были попасть в самолет и фанаты «Ротора».

– «Ротор» отправил команду в Англию отдельным рейсом, как это делали мировые топ-клубы: как ради престижа, так и для того, чтобы шумная большая делегация не беспокоила футболистов (в футболе мелочей не бывает), – вспоминает Николай Кривченко. – Я так подозреваю, что англичане, в футбольных мелочах гораздо более опытные, не сильно-то и старались «пробить» для Волгограда дополнительный рейс для большого самолета в загруженном расписании аэропорта Манчестера, к которому «привязан» почти весь северо-запад Англии, включая соседний Ливерпуль. К тому же, и волгоградский аэропорт только год как приобрел статус международного (на талоне из Манчестера указан вылет в SVO – Шереметьево, хотя летели в Волгоград). Так или иначе, бюрократические и технические препоны победили, и «Ротор» остался на выезде без привычной поддержки. А ведь отряд из 100+ волгоградских «болел» на неполном (тогда реконструируемом) «Олд Траффорде», да еще с «правыми» фанами в составе, был бы 100-процентным мощным дополнительным ветром в наши паруса.

Добраться до Англии альтернативными маршрутами без документов в короткий срок было делом невыполнимым. Так получилось, что на самый яркий международный выезд в истории «Ротора» из волгоградского фан-движения отправился только наш собеседник.

– Наш ЯК-40 вылетел, опять же, с двухчасовой задержкой. Почти шесть часов в воздухе, уши заложило наглухо и надолго. Хорошо, что в день прилета никаких сложных мероприятий для переводчика не планировалось. Разве что сам по себе выход из самолета, визовый и паспортный контроль. Заселение в отель «Палас» в центре Манчестера вся команда совершила в белых строгих пиджаках, цивильных синих брюках и при галстуках «Ротор». Челюсти у персонала и прохожих от неожиданности и великолепия падали в хорошем процентном соотношении. Один из сотрудников аэропорта, мило улыбаясь, озвучил фактурную просьбу обыграть этот чертов Юнайтед. На вопрос откуда такая агрессия, он ответил, что болеет за «Сити». День до игры был максимально насыщенным во всех отношениях. С утра – техническое собрание, с представлением образцов игровой формы на «Олд Траффорд». На груди у нас гордое ROTOR, и делегат УЕФА долго не мог «вкурить», что это не реклама какой-то компании. Так же не бывает. Действительно, позиция Владимира Горюнова, всегда стоявшего на том, что рекламу размещайте где угодно, ибо места много, а на груди будет только ROTOR – имя клуба, является для футбола «высших достижений» уникальной. Делегат попытался сначала развить тему, что это все равно какой-то маркетинговый ход, однако, когда все-таки понял истину, искренне зааплодировал. Затем было посещение музея, где мысленно уже аплодировали все, недаром «МЮ» - самый мощный клуб туманного альбиона (буклетик на память остался).





Воссоединившись с президентом, волгоградская делегация отправилась в пешую прогулку по центру Манчестера.

– Не остались без внимания таунхолл и кафедральный собор, прошлись по площади Св.Петра. Вдруг Владимир Дмитриевич остановился, поднял палец и сказал: «Слышите?» - «Что»? – Так ведь трамвай–то едет, прямо по площади, а тишина–то стоит». Действительно, было чему впечатлиться и «остановить мгновение», и туут…. «ты-дыщь» колесо по рельсам! Горюнов тут же оживился: – «А! Так это ж ночью Иван Иваныч (Михайлюк, вице президент «Ротора» - Прим.ред.) специально подпилил им, чтоб не зазнавались»!

Не только не «танковой тематикой» от Прокопа была пропитана «юмористическая оболочка» клуба «Ротор». Байки от Дмитрича, про все на свете, а особенно с элементами историй из жизни замечательных людей, всегда были излюбленным соусом на совместных мероприятиях. И команду бывало в раздевалке так «зарядит», что не знаешь, чего от футболистов ждать на поле, при этом в раздевалке не обязательно было присутствовать.

После осмотра достопримечательностей было решено поближе изучить английские пивные и супермаркеты.

– Так как Ивану Ивановичу пиво было противопоказано, а у Олега (охранник Горюнова – Прим.ред.) был мешок с деньгами, они отправились в отель, от греха подальше. С этого момента, на пару-тройку часов я де-факто являлся еще и телохранителем президента «Ротора». «Галопом по Европам» были «пробиты» несколько центральных пабов, лавок и супермаркетов, пиво было очень вкусным, а сдача при каждом расчете железной рекой стекалась в мои карманы. Я по-настоящему звенел от вежливых «кип ё пени чендж». Александр Никитин, с которым я жил в одном номере, после того, как я вывалил в номере содержимое всех карманов на покрывало кровати, очень удивился: ты там что на паперти стоял, что-ли? Единственное разочарование меня ждало в одном из салонов оптики: узнав, что я забыл дома очки, Дмитрич сказал – да давай зайдем и купим! Однако, без рецепта педантичный док наотрез отказался даже попробовать что-то подобрать.

По дороге к нашему отелю, который также отличался очень красивой готической архитектурой, Дмитрич подошел к уличным музыкантам, которые играли прямо посередине улицы, и сунул им в футляр кое-что «на фарт». Отойдя шагов двадцать от места концерта, я периферическим зрением замечаю, что один из талантливых молодых негритят, весь в длинных дреддах и с гитарой наперевес, стремительно мчится прямо за нами. Аккуратно, но быстро поставив пакеты с покупками на асфальт, я преградил траекторию его скоростного маршрута и уже думал, что придется-таки и дыню кому-то сегодня отоварить, для разнообразия программы. Дмитрич также обернулся на внештатную ситуацию, не часто же сопровождающие пакетами раскидываются! Выяснилось, что обалдевший от счастья музыкант, догнал нас чтобы вручить аудио-кассету с записями своего творчества, и рассыпаться в благодарностях и поклонах, после чего был одарен дополнительной улыбкой от президента «Ротора».





Вечерняя программа включала в себя посещение учебно-тренировочной базы «Манчестера», предматчевое интервью с главными тренерами и традиционный официальный ужин в офисе клуба, с участием судей и официальных лиц, представителей клуба.

– Благодарный за теплый и радушный прием в Волгограде, президент «МЮ» сопровождал нас в своих владениях и предложил после официальных мероприятий посетить развлекательный и ресторанный кластер ночного Манчестера. К моему личному сожалению, Горюнов от этого предложения, поблагодарив, скромно отказался. Я думаю, что эта жертва хоть и небольшим камешком, но надавила на нашу чашу весов в этом двухраундовом эпичном футбольном противостоянии.

С базы «Манчестера» хозяйственный Горюнов договорился оттащить в наш самолет почти тонну семян травы марки «Бильярдный стол», а также понравившийся ему многофункциональный трактор сеялку/культиватор. Не зря футбольный газон Центрального стадиона Волгограда долгое время считался однозначно лучшим в стране. Отдельная история была про то, как впихивали эту добычу в лайнер: Дмитрич часто рассказывал, что для этого пришлось разбирать часть обшивки борта. Подтвердить не могу: когда из-за трактора возникла заминка перед вылетом, в самолет вносили подарок от российского посла в Англии – 50-литровые качели вискаря.

– На пресс-конференции я был зажат меж двух огней: фанатской натурой, которая внушала мне уверенность, что «Ротор» - лучший в высшей лиге, и во всем мире в частности, и витиеватыми формулировками Виктора Евгеньевича Прокопенко, который на прямые вопросы обтекаемо и завуалированно говорил о том, что мы приехали сюда не потерять честь, набраться опыта, показать свои способности. Вопрошающий журналист не унимался, после очередного «захода с фланга» Евгеньич выдал несвойственный для него короткий ответ вроде «конечно, посмотрим». Тут я не выдержал профессионального испытания, и копируя улыбку Прокопа зарядил в микрофон «Да мы вас порвем». У журналиста глаза округлились, он получил свое и процедура закончилась. Евгеньич-то по-английски тогда кое-что понимал, хоть и сказать не мог. Так вот и у него немного глаза то изменились. Он подошел три шага к Горюнову, и, слегка наклонившись, сказал ему три слова «Я этого не говорил». Я тут подумал, ну все, допрыгался… А Дмитрич, хлопнув его по спине, ответил «Да правильно все он перевел!». Волна прошла стороной, Прокопенко отправился на предматчевую тренировку, а мы плавно переместились в офисный банкетный зал.

Для меня продолжилась дегустация местного пива, так как дневная разминка была качественной, а за моей спиной постоянно стоял официант с кувшином. Делегат УЕФА из Португалии привез бутылку Порто 40-летней выдержки. Имея понимание, что мешать продукты в этом случае – лишь испортить впечатление от каждого, я отказался.

Каждому из пяти членов делегации «Ротора» Мартин Эдвардс вручил «официальный подарок» (official gift) – кварцевые часы, вставленные в отделанный слиток из знаменитой нержавеющей Шеффилдской стали, которая используется для отливки эталонов мер и весов.





Под занавес мероприятия Горюнов попросил отвести его к телефону сделать важный звонок домой. Телефон находился через две залы от места банкета, помню эта прогулка меня очень хорошо выручила в плане возможности «проветриться».

– А звонок тот был как нельзя кстати для официального мероприятия такого уровня. Буквально одновременно с проведением банкета, волгоградский «Ротор» по женскому гандболу, в форме с такими же гордыми буквами на груди, как и у футболистов, стал безусловно лучшей командой Европы, одержав победу в европейском Суперкубке. Данная новость была встречена громом аплодисментов и неподдельным изумлением господ.

В день матча как всегда, полная сосредоточенность на игре. У меня появилось немного свободного времени, чтобы самостоятельно прогнаться по заранее запримеченным местам – официальные магазины «МЮ» и «Манчестер Сити», где я купил шарф «МС», в цветах, схожих по палитре с цветами «Ротора», в котором всегда хожу до сих пор в соответствующую погоду и на футбол. Была мысль облачиться в эту «розу» и на наш матч, но политкорректность победила наглость. Конечно, были «затрофеены» на ту самую мелочь и несколько шарфов «МЮ», которые в качестве сувениров были привезены в Волгоград.

Команда покинула отель, мы с Рохусом Шохом зачищали «хвосты» на ресепшене, вышли последними, причем мне вздумалось «на фарт» подарить железный советский рубль с Лениным одному из сопровождающих мотоциклистов. Он поблагодарил меня каким-то интересным непереводимым возгласом, и сказал: «Теперь я богат!». Получилось, что в автобус, отъезжающий на игру, я зашел последним, что является всегда прерогативой главного тренера и уселся на переднее сиденье гида. Вперед, к победе нашего футбола!

После заполнения протокола я вновь воссоединился с президентом «Ротора», нас двоих препроводили в ВИП-ложу, причем Дмитрич сел на свободное сиденье во втором ряду. Мне показалось, что уместнее всего в этой ситуации сидеть на ряд ниже, но то место оказалось занятым каким-то дедушкой. Я его попросил пересесть, мотивируя своей необходимостью сидеть именно на этом месте. В перерыве я спросил у стюарда, а кто же этот почтенный дед. Он мне сказал, что это бывший менеджер (главный тренер МЮ – Томми Догерти), который много лет сидел только на этом месте. Но не в этот раз.





Внутреннее напряжение, вспоминает Николай, не давало полностью насладиться этим действом.

– Хотелось болеть, фанатеть и выплескивать. Стадион пел, и несмотря на неполные трибуны, этот хор действительно впечатлял. «Ротор» забил – слава Нидергаусу – с подачи Зернова! Стадион все равно пел. А мы забили второй. Пушка Веретенникова в притирку со штангой. Звериный рык в окружающей тиши, и я поднимаю вверх в победном жесте оба кулака, как это делал Диего Армандо… Тут же прилетает подзатыльник от Дмитрича мол, ты зачем тут факи им крутишь… Какие там факи, было все вполне безобидно и в тему. Перерыв был полон незабываемых ощущений восторга и гордости за наш клуб, город, страну. Стадион опять запел после 15 минут игры во втором тайме. Автора того гола – Пола Скоулза в прошлом году в апреле я встретил на пирсе в Набк-Бэй – поразила его тату на всю спину 10 и SCHOLES – как на футболке, гротескные мышцы и вырезанная на треть икра левой ноги. Болельщик как 13й (если не 14й и 15й) игрок начал ощущаться всеми фибрами. Наши выстояли, великолепие немного смазал вратарь хозяев Шмейхель, который сравнял счет и украл у «Ротора» почетную статистику прерывания длиннющей серии беспроигрышных матчей «МЮ» в Еврокубках на домашнем стадионе. Хотя, наверное, следует развеять миф, что гол забил Шмейхель. Он, да, бил головой, но на пути мяча оказался Энди Коул, и бедром своей левой ноги он переправил мяч в ворота. Не сделал бы он этого – голкипер волгоградцев Андрей Саморуков отбил бы этот мяч.

После свистка судьи Дмитрич сидел минут 5 с опущенной на ладони головой. Отвлечься от тех приятных мыслей ему пришлось ради принятия поздравлений от Мартина Эдвардса.





Англичанин выглядел обескураженно, но достойно. Затем Горюнова пригласили к телефону принять поздравления из посольства – эта победа помогла продвинуть какую-то дипломатическую задачу.

– У автобуса, перед отъездом со стадиона, наслушался разных проклятий от собравшихся вокруг забора болельщиков «МЮ»: и чтоб ваш лайнер разбился и т.д. Такие разные эмоции у людей.

В аэропорту встретили команду «Алания» из Владикавказа, выглядели они очень угрюмо, но нашли в себе силы тепло поздравить победителей Манчестера. Тогда эта победа воспринималась как этап, предшествующий следующим матчам, на повестке дня стоял «Бордо» с Зиданом и Лизаразю и Витчге в составе, а также борьба за выход в Еврокубки на следующий год. Закрывая эту славную страницу истории, хочется сказать «верим в команду». Сейчас у руля «Ротора» по-настоящему футбольные люди, в том числе пропитанные эмоциями и победами славного «серебряного века» волгоградского футбола. Ждем «золотой век», Волгоград этого достоин!

Сергей Хохлов

Фото предоставлены автором и героем публикации

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!