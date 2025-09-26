ККС прекратила полномочия убитого в Камышине судьи Ветлугина

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области прекратила полномочия судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина в связи с его смертью. Как сообщает V102.RU, такое решение было принято на недавнем заседании ККС.

Соответствующее обращение поступило от начальника управления Судебного департамента в Волгоградской области на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Напомним, что Василия Ветлугина зверски убили в Камышине 14 августа текущего года всего в нескольких десятках метров от Камышинского городского суда, где он работал. Убийца, дождавшись свою жертву, приблизился к нему и открыл стрельбу. Ветлугин попытался сбежать, но был настигнут несколькими выстрелами в спину из карабина «Сайга». Потом убийца для расправы над судьей использовал и нож.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Убийцу задержали и заключили под стражу.





