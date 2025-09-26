Общество

Волгоградские аграрии обновили сельхозтехнику на 4,5 млрд рублей

26.09.2025 16:04
В Волгоградской области аграрии к середине сентября смогли обновить 552 единицы сельхозтехники на сумму более 4,5 миллиарда рублей. Как сообщили V102.RU в профильном комитете администрации региона, почти половина тракторов и комбайнов закуплена благодаря льготным программам, которые действуют для сельхозтоваропроизводителей.

Всего было приобретено 122 трактора, 85 зерно- и кормоуборочных комбайнов и 346 единиц другой сельскохозяйственной техники. В последние годы в регионе более 30% самоходной техники закуплено за счет использования инструментов финансовой аренды (лизинга). В 2025 году этот показатель возрос почти до 50%: приобретено 29 колесных тракторов, 29 зерноуборочных комбайнов, 196 единиц прочей техники.

Востребована и программа №1432, которая в текущем году работает по новым параметрам. Она предусматривает государственное субсидирование производителей сельскохозяйственной техники. Так, по этой программе скидка на узкоспециализированные виды техники выросла до 50%, на прицепную и навесную технику — до 16,5%. Самоходная техника будет предоставляться аграриям со скидкой 10%, оборудование для хранения и переработки зерна — со скидкой 12,5%.

По данным администрации региона, модернизация парка техники — одно из ключевых направлений стратегии развития регионального АПК, обозначенных губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Использование современного оборудования — важное условие качественного проведения сельскохозяйственных работ. 

Напомним, что параллельно с уборкой урожая в хозяйствах всех муниципальных районов на текущий момент продолжается активная фаза сева озимых. Осенняя кампания 2025 года на территории Волгоградской области в целом складывается благоприятно. Темпы выше уровня прошлого года: на 25 сентября фактически посеяно 1,28 млн га из планируемых 1,6 млн га, что обусловлено проведенным комплексом необходимых организационных и агротехнических мероприятий по подготовке к севу.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива V102.RU


