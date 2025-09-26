Под Волгоградом силовики задержали калининградца с пакетом эстонского кокаина





В Городищенском районе Волгоградской области на посту ДПС сотрудники УФСБ по региону совместно с полицией задержали 55-летнего уроженца Калининградской области, причастного к контрабанде наркотиков из Эстонии.

На посту был остановлен для проверки документов рейсовый автобус Mercedes, который следовал по маршруту «Москва-Волжский». В ходе проведения личного досмотра у гражданина в кармане рюкзака был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. По заключению экспертов, содержимое пакета оказалось кокаином.

Установлено, что мужчина перевозил наркотическое средство из эстонского города Таллин. По прибытию в Россию мужчина планировал передать часть вещества своим знакомым из Волгограда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 20, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, а также по факту контрабанды возбуждено дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Фигурант задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

