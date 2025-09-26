Волгоградцев предупредили о заморозках в конце сентября

В Волгоградской области в конце текущей недели и начале следующей прогнозируются заморозки, сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, минусовые температуры в регионе возможны ночью и утром 28 и 29 сентября.

– В отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0ºС, – уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что это уже не первые заморозки, о которых предупреждали в МЧС. Ранее такой прогноз объявлялся уже на 26 и 27 сентября.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!