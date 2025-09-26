Общество

Волгоград вошел в пятерку лучших направлений для туризма на реках и озерах

Общество 26.09.2025 07:30
Специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru назвали топ-10 городов, где туристы этой осенью предпочитают наслаждаться речными пейзажами. Волгоград вошел в пятерку лучших городов для данного вид туризма. 

По информации комитета экономической политики и развития региона, в рейтинг вошли Калининград, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Петрозаводск, Ярославль, Сортавала, Великий Новгород, Астрахань. В среднем путешественники бронируют жилье в этих городах на срок от 2 до 6 ночей и платят за проживание от 3,4 до 6,5 тысяч рублей в сутки.

Напомним, Волгоградская область регулярно входит в списки востребованных туристических маршрутов. Так, в сентябре регион попал в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений этого лета, а Волгоград — в топ городов-миллионников для осеннего отдыха. 

Отметим, за восемь месяцев 2025 года Волгоградскую область посетили более 1,45 млн человек, что на 8,4% больше, чем годом ранее. С привлечением ресурсов нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе создают новые туристические объекты, разрабатывают оригинальные турпродукты. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн.

