Власти обратились к недовольным пропажей связи волгоградцам





В администрации Волгоградской области в связи с жалобами жителей региона на перебои в работе сотовой и мобильной связи в очередной раз выступили с заявлением. В нем, сообщает ИА «Высота 102», власти не только объяснили ситуацию, но и призвали граждан относиться к ней с пониманием.

Ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности, – подчеркивается в опубликованном 26 сентября обращении к волгоградцам.

– В условиях проведения СВО участились попытки атак вражеских беспилотных воздушных судов на территорию Волгоградской области. При этом создается угроза для жизни и здоровья жителей региона и их имущества, а также объектов инфраструктуры. Временные ограничения сотовой и мобильной связи применяются для обеспечения комплексной безопасности, противодействия атакам беспилотников, – говорится в официальном заявлении.

– Жителям и гостям Волгоградской области необходимо относиться с пониманием к этим мерам, ведь они, как правило, действуют на ограниченной территории и предпринимаются с целью защиты - вас и ваших близких, – гласит обращение к волгоградцам.

