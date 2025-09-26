Налоговая напомнила волгоградцам о дедлайне 29 сентября





Управление Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области напомнило жителям региона о необходимости не позднее 29 сентября уплатить авансовые платежи по налогам и страховые взносы.

Полный список обязательных к уплате платежей выглядит следующим образом:

авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за август 2025 г.,

третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2025 г.,

страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за август 2025 г.,

сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 г.,

1/3 НДС за второй квартал 2025 г.,

НДПИ за август 2025 г.,

налог на профессиональный доход за август 2025 г.,

акцизы за август 2025 года.

Кроме того, необходимо уплатить налог за август 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.

– Срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 сентября наступил 6 октября, так как 5 октября является выходным днем, – отдельно отметили в налоговой службе.