Экономика

Налоговая напомнила волгоградцам о дедлайне 29 сентября

Экономика 26.09.2025 12:19
0
26.09.2025 12:19


Управление Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области напомнило жителям региона о необходимости не позднее 29 сентября уплатить авансовые платежи по налогам и страховые взносы. 

Полный список обязательных к уплате платежей выглядит следующим образом:  

  • авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за август 2025 г., 
  • третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2025 г., 
  • страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за август 2025 г., 
  • сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 г., 
  • 1/3 НДС за второй квартал 2025 г., 
  • НДПИ за август 2025 г., 
  • налог на профессиональный доход за август 2025 г., 
  • акцизы за август 2025 года.

Кроме того, необходимо уплатить налог за август 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.

– Срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 сентября наступил 6 октября, так как 5 октября является выходным днем, – отдельно отметили в налоговой службе. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.09.2025 09:24
Экономика 25.09.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2025 06:25
Экономика 25.09.2025 06:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2025 21:05
Экономика 24.09.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2025 09:47
Экономика 24.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2025 05:58
Экономика 23.09.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2025 15:22
Экономика 19.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2025 06:27
Экономика 18.09.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.09.2025 06:06
Экономика 17.09.2025 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.09.2025 16:34
Экономика 16.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2025 13:13
Экономика 15.09.2025 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2025 08:39
Экономика 12.09.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 16:34
Экономика 11.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 15:07
Экономика 11.09.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 07:29
Экономика 11.09.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 06:12
Экономика 11.09.2025 06:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:44
В Волгоградской области депутаты закупят к Новому году сладости на 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
16:29
В Ростовской области стартует эксперимент с гостевыми домамиСмотреть фотографии
16:27
«Когда выезжаешь на линию, сердце замирает»: репортаж о подготовке водителей в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Волгоградские аграрии обновили сельхозтехнику на 4,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Власти обратились к недовольным пропажей связи волгоградцамСмотреть фотографии
15:23
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футбола (Часть 2. Выездная)Смотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом осудят протаранившего две фуры водителя бензовозаСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде трамвай №5 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
13:55
Андрей Бочаров поздравил ВолгГМУ с 90-летиемСмотреть фотографии
13:27
Пока родной «деревянный»: в Центробанке не подтвердили перевод пенсий в цифровые рубли с 1 октябряСмотреть фотографии
13:21
С 1 октября станет меньше поездов между Петров Валом и РуднейСмотреть фотографии
12:28
Второго туриста из Кубы задержали в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
12:19
Налоговая напомнила волгоградцам о дедлайне 29 сентябряСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде оперативники задержали банду мошенников: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Жителя Волгоградской области отправили в СИЗО за убийство чайникомСмотреть фотографии
10:34
Дерево возникло на пути иномарки в Волгограде, пострадали двоеСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде задержали адвоката за «развод» клиента на 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:23
Под Волгоградом 38-летний пастух погиб после удара пассажирского поездаСмотреть фотографии
10:21
Дорога к дачным массивам в Волгограде вышла из мракаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоград доставят чудотворную икону Божией Матери «Феодоровская»Смотреть фотографии
09:30
В Волгограде опубликовали свежие списки СНТ с внушительными долгами за светСмотреть фотографии
09:16
Волжанин отдал почти 5 миллионов незнакомке с сайта знакомствСмотреть фотографии
08:04
Под Волгоградом силовики задержали калининградца с пакетом эстонского кокаинаСмотреть фотографии
07:30
Волгоград вошел в пятерку лучших направлений для туризма на реках и озерахСмотреть фотографии
06:57
ККС прекратила полномочия убитого в Камышине судьи ВетлугинаСмотреть фотографии
06:19
Росавиация 26 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:01
В Волгограде митрополит обвенчал казачью пару из Челябинской областиСмотреть фотографии
02:04
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
21:47
Вопрос о длинных январских каникулах расколол волгоградцев на два лагеряСмотреть фотографии
21:25
Суд обязал волгоградца прекратить слежку за квартирой соседа в МКДСмотреть фотографии
 