Налоговая напомнила волгоградцам о дедлайне 29 сентября

Управление Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области напомнило жителям региона о необходимости не позднее 29 сентября уплатить авансовые платежи по налогам и страховые взносы.
Полный список обязательных к уплате платежей выглядит следующим образом:
- авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за август 2025 г.,
- третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2025 г.,
- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за август 2025 г.,
- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 сентября 2025 г.,
- 1/3 НДС за второй квартал 2025 г.,
- НДПИ за август 2025 г.,
- налог на профессиональный доход за август 2025 г.,
- акцизы за август 2025 года.
Кроме того, необходимо уплатить налог за август 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.
– Срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 сентября наступил 6 октября, так как 5 октября является выходным днем, – отдельно отметили в налоговой службе.