Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту Волгограда





Сегодня, 26 сентября, Росавиация отменила ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальное сообщения Росавиации, ограничения сняты в 05:47 мск.

Напомним, в аэропорту Волгограда отменены два рейса в Москву - судна должны были прибыть в 05:00 и 05:45. Также задерживается еще один рейс из столицы, который также должен был прибыть в волгоградский аэропорт в 05:00. Рейс перенесен на 07:00.

