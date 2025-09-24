«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России 





«Ротор» сегодня, 24 сентября, на выезде сыграет с московским «Велесом» в четвертом раунде Пути Регионов Кубка России. Столичный коллектив возглавляет экс-наставник волгоградского клуба Алексей Стукалов. Начало матча в 14-30 ч.

«Ротор» дебютирует в национальном Кубке в нынешнем сезоне. В Первой лиге подопечные Дениса Бояринцева занимают пятое место с 21-м баллом. В прошлой встрече волгоградцы в гостях сыграли вничью с одним из фаворитов турнира - «Уралом». Сине-голубые не проигрывают уже четыре игры подряд, поэтому намерены продолжить эту серию и сегодня. Вероятно, что в предстоящем кубковом противостоянии «Ротор» проведет ротацию состава по сравнению с матчами в чемпионате.

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов возглавлял «Ротор» с 2022 по 2023 год. В его штабе работает специалист по физической подготовке Яков Эрлих, который также трудился в волгоградском клубе. А игроки «быков» Павел Котов и Юрий Завезён еще в прошлом сезоне выступали за «Ротор».

«Велес» на данный момент занимает второе место с 19-ю очками в группе «Золото» Второй лиги. В прошлой встрече 20 сентября московская команда на выезде сыграла вничью с ивановским «Текстильщиком» - 0:0. В Кубке России «Велес» прошел уже две стадии - дома «быки» победили «Красное Знамя» - 2:0 и разгромили «Космос» со счетом 4:1 в гостях.

Сегодняшний матч ожидается очень интересным. Кубковые встречи порой бывают непредсказуемыми, даже несмотря на разницу в уровне лиг, в которых играют соперники. «Ротор» является фаворитом, но за выход в следующий раунд волгоградцам придется приложить немало сил.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

