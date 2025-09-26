Тарифы на коммуналку в 2026 году поднимут не летом, а осенью

В Волгоградской области и в других регионах России в 2026 году индексация тарифов на коммунальные услуги ожидается не с 1 июля, как было ранее, а с 1 октября. Об этом, как передает V102.RU, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития на 2025-2028 годы, который рассмотрел кабинет министров.

Так, согласно прогнозным данным, в 2026 году совокупный платеж граждан за коммунальные услуги увеличится с 1 октября на 9,9%. Газ подорожает на 9,6%, а электроэнергия - на 11,3%.

Примечательно, что перенос сроков индексации тарифов на коммуналку ожидается только в 2026 году. В последующие годы - в 2027 и 2028-ом индексация снова пройдет с 1 июля.

Тарифы на железнодорожные перевозки, включая грузовые и пассажирские, а также на услуги инфраструктуры ж/д транспорта, в 2024-2025 годы индексировавшиеся с 1 декабря, в 2026 году индексировать не планируется, при этом в 2027-2028 годах индексация ожидается с 1 января.





