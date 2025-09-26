Под Волгоградом 38-летний пастух погиб после удара пассажирского поезда

26 сентября в Камышинском районе Волгоградской области произошло ЧП на железнодорожных путях. На степном участке в 15 км от села Пановка погиб 38-летний пастух.

По данным экстренных служб, мужчина пытался перегнать стадо по железнодорожному мосту, однако не рассчитал, что к нему стремительно приближается пассажирский поезд сообщением «Имеретинский курорт – г. Саратов».

В результате состав ударил пастуха по касательной траектории. После столкновения мужчина был обнаружен с многочисленными ссадинами и кровоподтёками в области головы.

Отметим, в СУ СК России по Волгоградской области информацию о гибели мужчины подтвердили. В настоящее время следователями организована проверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»