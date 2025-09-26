



26 сентября Волгоградская областная дума приступила к подготовке к новогодним праздникам. Начать депутаты решили с закупки сладостей. Аукцион на приобретение наборов кондитерских изделий сегодня был размещен на Госзакупках.

В планах парламентариев приобрести 1000 детских подарков весом по 700 грамм. В каждом должно быть не менее 90 грамм темного шоколада с цельными орехами, 50 грамм молочного плиточного шоколада, несколько десятков конфет и одна упаковка печенья с кремовой начинкой.

Все сладости должны быть упакованы в тубу из прессованного картона. Сверху на каждый набор будет нанесён рисунок, посвященный новогодней тематике. Остаточный срок годности сладостей — не менее 90 дней.

Отметим, стоимость одного подарочного набора – 1,2 тыс. рублей. Поставщика отберут к середине октября. Кондитерская продукция должна быть отгружена депутатам к 1 декабря 2025 года.

