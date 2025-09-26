В Волгоград доставят чудотворную икону Божией Матери «Феодоровская»

Икону Божией Матери «Феодоровская», которая находится в Богоявленском кафедральном соборе Костромского кремля, 10 октября доставят в Волгоград. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Волгоградская епархия РПЦ.

- Торжественная встреча образа состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Святыня будет находиться на нашей земле до 20 октября 2025 года, - уточнили в епархии.

О времени встречи иконы и ее возможном перемещении по храмам епархии будет сообщено дополнительно.

Справка. Феодоровская икона Божией Матери считается покровительницей династии Романовых, ее родовой иконой. Связано это было с тем, что в 1613 году в Костроме этим святым образом был благословлен на царство юный Михаил Романов. Принцессы — иностранки, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого Православие, по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество Феодоровна.

Чудотворный образ Феодоровской Божией Матери издавна почитается как икона, особо покровительствующая семейному благополучию, рождению чад у бездетных супругов, воспитанию детей, дарующая матерям благополучное разрешение от бремени.





