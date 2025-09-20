25 испытаний и «Эверест»: «Гонка Героев» проходит на полигоне под Волгоградом

Сегодня, 20 сентября, в Калачевском районе Волгоградской области на «Прудбое» торжественно открылась «Гонка Героев» - спортивное мероприятие, участие в котором принимают более 1,5 тысячи человек. В их числе и военнослужащие Южного военного округа, которые соревнуются в гонке с препятствиями. Об этом V102.RU сообщили организаторы соревнований.









Принять участие в гонке мог любой желающий старше 18 лет — индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек под руководством профессионального инструктора. Им предстояло пройти 8 километров и преодолеть 25 испытаний на силу, ловкость и выносливость. В их числе – участки с водой и грязью, рвы, вертикальные канаты и многое другое.





- На отдельных отрезках спортсмены ползли под колючей проволокой между противотанковыми «ежами», брали бревенчатый барьер и проходили коридор из шин, - рассказали в «Лиге Героев». - Финалом дистанции стал «Эверест» — восьмиметровая горка с канатами и вертикальным подъёмом.









Соревнования проходят в нескольких форматах - массовом, командном и корпоративном. Так, в корпоративных стартах участвуют десятки сборных как федеральных компаний, так и ведущих предприятий региона.





В рамках «Гонки Героев» состоялся чемпионат Вооруженных сил РФ по гонке с препятствиями в дисциплине 10-11 км. На него прибыло 10 команд от ВДВ РФ, Ленинградского военного округа, Восточного военного округа, Московского военного округа, Южного федерального округа, 8-е управление Генерального штаба вооруженных сил РФ, ВКС РФ, Управления начальника инженерных войск.

Уже определены победители. Первое и второе места заняли команды Южного военного округа, а третье место – команда от Военно-космических сил РФ.





Отметим, что спортивным партнёром мероприятия выступает СК «Ротор» - клуб с богатой историей и многолетними традициями. Информационным партнером является ИА «Высота 102».

Фото Романа Валиулина





