В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»

Аэропорт Волгограда ночью, 26 сентября, вновь попал под ограничения Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
По информации официального представителя Росавиации, ограничения введены с 00:16 в целях обеспечения безопасности пассажиров.
В настоящее время в аэропорту Волгограда отменены два рейса в Москву - судна должны были прибыть в 05:00 и 05:45. Также задерживается еще один рейс из столицы, который также должен был прибыть в волгоградский аэропорт в 05:00. Рейс перенесен на 07:00.
