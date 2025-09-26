Общество

В Волгограде трамвай №5 поехал по старому маршруту

Общество 26.09.2025 14:32
0
26.09.2025 14:32


В Волгограде с сегодняшнего дня, 26 сентября, трамвай №5 «Жилгородок – «Ул. Радомская» возобновил движение в привычных границах. В мэрии Волгограда пояснили, что по мере завершения работ по переоборудованию двух тяговых подстанций планируется возобновить движение и остальных маршрутов.

Напомним, что накануне, 25 сентября, в Волгограде было возобновлено движение трамваев №1 «Ул. Мончегорская» – «Детский центр» в привычных границах. Также по прежнему маршруту двигаются трамваи №4 «Обувная фабрика» – «Детский центр». А с 15 сентября было увеличено количество подвижного состава на маршрутах №2 «Школа №36 – Детский центр» и №10 «Жилгородок – Детский центр».

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.09.2025 16:44
Общество 26.09.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 16:27
Общество 26.09.2025 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.09.2025 16:04
Общество 26.09.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 15:46
Общество 26.09.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 13:55
Общество 26.09.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 10:21
Общество 26.09.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 09:59
Общество 26.09.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 09:57
Общество 26.09.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 09:30
Общество 26.09.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.09.2025 08:04
Общество 26.09.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 07:30
Общество 26.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 06:57
Общество 26.09.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 06:19
Общество 26.09.2025 06:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 06:01
Общество 26.09.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 02:04
Общество 26.09.2025 02:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:44
В Волгоградской области депутаты закупят к Новому году сладости на 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
16:29
В Ростовской области стартует эксперимент с гостевыми домамиСмотреть фотографии
16:27
«Когда выезжаешь на линию, сердце замирает»: репортаж о подготовке водителей в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Волгоградские аграрии обновили сельхозтехнику на 4,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Власти обратились к недовольным пропажей связи волгоградцамСмотреть фотографии
15:23
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футбола (Часть 2. Выездная)Смотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом осудят протаранившего две фуры водителя бензовозаСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде трамвай №5 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
13:55
Андрей Бочаров поздравил ВолгГМУ с 90-летиемСмотреть фотографии
13:27
Пока родной «деревянный»: в Центробанке не подтвердили перевод пенсий в цифровые рубли с 1 октябряСмотреть фотографии
13:21
С 1 октября станет меньше поездов между Петров Валом и РуднейСмотреть фотографии
12:28
Второго туриста из Кубы задержали в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
12:19
Налоговая напомнила волгоградцам о дедлайне 29 сентябряСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде оперативники задержали банду мошенников: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Жителя Волгоградской области отправили в СИЗО за убийство чайникомСмотреть фотографии
10:34
Дерево возникло на пути иномарки в Волгограде, пострадали двоеСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде задержали адвоката за «развод» клиента на 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:23
Под Волгоградом 38-летний пастух погиб после удара пассажирского поездаСмотреть фотографии
10:21
Дорога к дачным массивам в Волгограде вышла из мракаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоград доставят чудотворную икону Божией Матери «Феодоровская»Смотреть фотографии
09:30
В Волгограде опубликовали свежие списки СНТ с внушительными долгами за светСмотреть фотографии
09:16
Волжанин отдал почти 5 миллионов незнакомке с сайта знакомствСмотреть фотографии
08:04
Под Волгоградом силовики задержали калининградца с пакетом эстонского кокаинаСмотреть фотографии
07:30
Волгоград вошел в пятерку лучших направлений для туризма на реках и озерахСмотреть фотографии
06:57
ККС прекратила полномочия убитого в Камышине судьи ВетлугинаСмотреть фотографии
06:19
Росавиация 26 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:01
В Волгограде митрополит обвенчал казачью пару из Челябинской областиСмотреть фотографии
02:04
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
21:47
Вопрос о длинных январских каникулах расколол волгоградцев на два лагеряСмотреть фотографии
21:25
Суд обязал волгоградца прекратить слежку за квартирой соседа в МКДСмотреть фотографии
 