В Волгограде трамвай №5 поехал по старому маршруту





В Волгограде с сегодняшнего дня, 26 сентября, трамвай №5 «Жилгородок – «Ул. Радомская» возобновил движение в привычных границах. В мэрии Волгограда пояснили, что по мере завершения работ по переоборудованию двух тяговых подстанций планируется возобновить движение и остальных маршрутов.

Напомним, что накануне, 25 сентября, в Волгограде было возобновлено движение трамваев №1 «Ул. Мончегорская» – «Детский центр» в привычных границах. Также по прежнему маршруту двигаются трамваи №4 «Обувная фабрика» – «Детский центр». А с 15 сентября было увеличено количество подвижного состава на маршрутах №2 «Школа №36 – Детский центр» и №10 «Жилгородок – Детский центр».

