В Ростовской области стартует эксперимент с гостевыми домами





В Ростовской области стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. Как сообщает Привет-Ростов, соответствующий закон сегодня, 26 сентября, приняли местные депутаты. На первом этапе эксперимента, который начнется с момента вступления в силу областного закона, ростовчане должны оценить соответствие своих гостевых домов на соответствие требованиям.

– Если все требования соблюдены, собственники домов обращаются в Федеральную службу аккредитации за получением индивидуального номера гостевого дома и внесением в реестр. Это номер нужно получить до 1 января 2026 года, когда начнется следующий этап эксперимента, – передает издание со ссылкой на спикера заксобрания Ростовской области Александра Ищенко.

Издание уточняет, что в гостевом доме должно быть не менее 15 комнат, а располагаться в нем могут не более 45 гостей. Отдельные требования установлены к оборудованию домов и коммунальным системам.

Наряду с Ростовской областью в эксперименте с гостевыми домами участвуют Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, Ленинградская, Калининградская, Херсонская и другие области. Волгоградский регион в эксперименте пока не участвует.

