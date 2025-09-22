Спорт

42 футболиста попали в расширенный состав сборной России на матч с Ираном в Волгограде

Спорт 22.09.2025 19:04
22.09.2025 19:04


Сегодня, 22 сентября, был опубликован расширенный состав сборной России по футболу, которая 10 октября на «Волгоград Арене» в 20-00 ч. сыграет в товарищеском матче со сборной Ирана, а 14 октября в Москве проведет контрольную встречу с Боливией. Тренерский штаб нашей национальной команды под руководством Валерия Карпина предварительно вызвал на данные игры 42 футболиста, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.

В расширенный состав на предстоящий учебно-тренировочный сбор попали игроки РПЛ, а также «легионеры», выступающие в зарубежных чемпионатах - вратарь Матвей Сафонов и полузащитники Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Окончательный состав национальной команды будет объявлен позднее.

Валерий Карпин в интервью пресс-службе РФС прокомментировал такое большое количество игроков в расширенном списке. 

- До начала сбора футболисты проведут ещё по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить, - отметил наставник сборной России.

Расширенный состав сборной России:

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники

Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА, Москва),  Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – «Балтика», Калининград).

Полузащитники

Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие 

Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

Напомним, в день матча России и Ирана на «Волгоград Арене» известные в прошлом футболисты проведут автограф-сессию, а для зрителей подготовлена насыщенная предматчевая программа с элементами хореографического шоу. Билеты на товарищескую игру можно приобрести только на сайте официального партнера РФС.

