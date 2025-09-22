42 футболиста попали в расширенный состав сборной России на матч с Ираном в Волгограде

Сегодня, 22 сентября, был опубликован расширенный состав сборной России по футболу, которая 10 октября на «Волгоград Арене» в 20-00 ч. сыграет в товарищеском матче со сборной Ирана, а 14 октября в Москве проведет контрольную встречу с Боливией. Тренерский штаб нашей национальной команды под руководством Валерия Карпина предварительно вызвал на данные игры 42 футболиста, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.
В расширенный состав на предстоящий учебно-тренировочный сбор попали игроки РПЛ, а также «легионеры», выступающие в зарубежных чемпионатах - вратарь Матвей Сафонов и полузащитники Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Окончательный состав национальной команды будет объявлен позднее.
Валерий Карпин в интервью пресс-службе РФС прокомментировал такое большое количество игроков в расширенном списке.
- До начала сбора футболисты проведут ещё по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить, - отметил наставник сборной России.
Расширенный состав сборной России:
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Напомним, в день матча России и Ирана на «Волгоград Арене» известные в прошлом футболисты проведут автограф-сессию, а для зрителей подготовлена насыщенная предматчевая программа с элементами хореографического шоу. Билеты на товарищескую игру можно приобрести только на сайте официального партнера РФС.