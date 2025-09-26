Андрей Бочаров поздравил ВолгГМУ с 90-летием





26 сентября в Волгограде на площадке Центрального концертного зала филармонии состоялась торжественная церемония, посвящённая 90-летию Волгоградского государственного медицинского университета. С юбилеем коллектив вуза, студентов и выпускников поздравил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона обратил внимание на символизм знаменательной даты – юбилей образовательное учреждение отмечает в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

- Выпускники нашего медицинского вуза в годы Великой Отечественной войны, в последующие десятилетия с особой ответственностью достойно выполняли и выполняют важнейшую государственную задачу по оказанию медицинской помощи жителям России, Волгоградской области, нашего большого Отечества — Советского Союза, многих зарубежных стран, — подчеркнул руководитель.

По словам губернатора, накопленный за десятилетие уникальный опыт выпускников медицинского университета бережно передаётся всё новым и новым поколениям врачей, и вот уже современные выпускники помогают спасать жизни бойцов на передовой специальной военной операции по защите Донбасса, зачастую рискуя собственными жизнями.

Память медиков, погибших при исполнении долга, участники церемонии сегодня почтили минутой молчания.

Также в рамках мероприятия глава региона вручил работникам вуза почетный знак «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», медаль ордена «За заслуги перед Волгоградской областью» и почетные грамоты.

Фото: администрация Волгоградской области