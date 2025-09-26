Дерево возникло на пути иномарки в Волгограде, пострадали двое





В Красноармейском районе Волгограда водитель иномарки и его 17-летняя пассажирка пострадали в результате ДТП с деревом. Иномарка Renault Logan, которой управлял мужчина, вписалась в растение на обочине дороги по ул. Бахтурова.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в 20-50 час. 26 сентября.

– Управляя автомобилем, напротив дома № 2 по ул. Бахтурова водитель совершил наезд на дерево. Пострадавшие были доставлены с места ДТП в больницу, – прокомментировали в пресс-службе Главка полиции.

Уточняется, что водитель не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину. Накануне вечером в Волгограде вечером прошел дождь, не исключено, что причиной ДТП могло стать ухудшение дорожной обстановки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области