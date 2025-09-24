Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок России





«Ротор» сегодня, 24 сентября, на выезде проиграл московскому «Велесу» из Второй лиги группы «Золото» со счётом 1:2 в четвертом раунде Кубка России Пути регионов. Волгоградская команда выбыла из второго по значимости турнира страны.

Денис Бояринцев произвел большую ротацию состава по сравнению с матчами в Первой лиге. Место в воротах впервые в сезоне занял Владимир Сугробов - Никита Чагров получил отдых и даже не попал в заявку. Резервным голкипером оказался Иван Литвенок. Также долгожданный шанс проявить себя получил защитник из Беларуси Максим Швецов. С капитанской повязкой в центре обороны вышел опытный Алексей Шумских.

В старте «Велеса» под руководством экс-главного тренера «Ротора» Алексея Стукалова появились бывшие футболисты «Ротора» - Павел Котов и Юрий Завезён.

После равного начала на 19-й минуте хозяева вышли вперед. Марат Ковальков в одно касание замкнул навес с края штрафной и не оставил шансов на спасение Сугробову с убойной позиции. Но достаточно быстро гости отыгрались. Спустя пару минут Кирилл Никишин подкараулил ошибку игрока «Велеса» в центре поля, сыграл на перехвате, обыграл голкипера и отдал на пустые ворота форварду Дмитрию Лаврищеву, который завершил молниеносную атаку голевым действием. До перерыва соперники больше не забили, поэтому отдыхать команды ушли при равном счете - 1:1.

Во второй половине встречи уже к 63-й минуте Бояринцев использовал все замены. Вместо Шумских, Никишина, Лаврищева, Азнаурова и Сасина появились Фомин, Хохлачёв, Симонян, Кайнов и недавно восстановившийся от травмы Храмцов.

Отметим, Давид Давидян и Ярослав Арбузов сегодня оказались вне заявки. Футболисты отправились поддержать своих одноклубников с трибун подмосковного стадиона «Труд», где «Велес» проводит домашние встречи. К сожалению, поддержка партнеров и многочисленной армии болельщиков на выезде не помогла волгоградцам добиться положительного результата.

На 73-й минуте ошиблась уже оборона «Ротора». Футболист столичного коллектива беспрепятственно пробил головой после навеса с фланга. Сугробов в прыжке совершил эффектный сейв, однако на добивании первым на мяче оказался Гелоян, который уже не простил оппонентов и снова вывел «быков» вперед. Попытки подопечных Бояринцева повторно отыграться ни к чему серьезному не привели. «Велес» победил со счетом 2:1, а «Ротор», как и год назад, покидает Кубок России после первой же проведенной игры.

Теперь сине-голубые полностью сосредоточатся на первенстве Первой лиги. В 12-м туре 28 сентября «Ротор» сыграет в гостях с ярославским «Шинником».

