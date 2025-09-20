Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»

В городе Волжском Волгоградской области победили массового забега на 1000 метров пробежали дистанцию в поддержку патриотического проекта «Щит и меч Сталинграда». Об этом V102.RU сообщили в администрации Волжского.

Патриотический проект «Щит и меч Сталинграда» направлен на сохранение исторической памяти о роли 10-й Дивизии НКВД в Сталинградской битве. Молодые спортсмены участвовали в «Кроссе нации-2025» в одежде с символикой этого проекта.

Напомним, что в «Кроссе нации-2025», который прошел 20 сентября в Волжском, участвовало 1347 человек разного возраста, в том числе семьи с детьми.

Проект «Щит и меч Сталинграда» уже охватывает ряд важных социокультурных мероприятий. Так, запущен экскурсионный маршрут по местам боевой славы бойцов 10-й Дивизии НКВД, создан сайт с ранее неизвестными рассекреченными материалами о деятельности сотрудников органов безопасности в ходе Сталинградской битвы, а одной из улиц Центрального района Волгограда присвоено имя начальника УНКВД—УНКГБ Сталинградской области генерал-лейтенанта Александра Ивановича Воронина.

Также недавно была проведена историческая реконструкция, посвященная подвигу отряда сотрудников ГБ НКВД Сталинграда. В рамах проекта ожидается еще множество культурно-массовых, спортивных и просветительских мероприятий.

Фото победителей предоставлено администрацией Волжского





