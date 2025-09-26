В Волгограде опубликовали свежие списки СНТ с внушительными долгами за свет





Подходит к концу дачный сезон – время не только сбора урожая, но и подведения итогов по расчетам за потребленную в пиковые летние месяцы электроэнергию и активный период погашения долгов СНТ перед энергетиками. Своим традиционным антирейтингом СНТ-должников за электроэнергию с ИА «Высота 102» поделился «Волгоградэнергосбыт».

Первое, что бросается в глаза, это уровень задолженности – к окончанию сезона более четверти волгоградских СНТ так и не рассчитались за потребленную электроэнергию.И хотя в целом, ситуация с ростом задолженности дачников в регионе стабилизировалась, благополучным положение поставщик ресурса назвать не может. За год темпы роста просроченной дебиторской задолженности хоть и сократились, но ее общая сумма превысила 182 миллиона.

В список тех, кто стремительно набирает долги, вошли сразу 10 дачных обществ. Так, лидер этого антирейтинга ТСН «Винновские дачи» за год скопило 2,2 млн рублей задолженности. А СНТ «Мичуринец-2» хоть и сократило «дебиторку» на 11 тысяч рублей, но оптимизма при сумме задолженности в 14,8 млн рублей это вызвать не может.

Топ-10 дачных обществ по динамике роста дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию на 1 сентября 2025 года:

• Товарищество собственников недвижимости «Винновские дачи» – 2 207 404 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Моторостроитель-2» – 941 992 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Наука» – 684 004 рублей.

• Товарищество собственников недвижимости «Восход» – 459 617 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «им.62 Армии» – 408 528 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник» ВЗКАФ – 324 807 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Связист» – 322 758 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта» при муниципальном унитарном предприятии «Райкомхоз» – 39 353рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечная поляна» – 26 441 рублей.

• Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец -2» – при общем долге14 834 242 рублей погасили всего 11 598 руб.

При этом ряду садоводческих объединений все-таки удалось закончить аграрный год с позитивным балансом. Так, СНТ «Опытник-3» нашло возможность погасить более 1,7 миллиона задолженности, СНТ «Мичуринец» – более 1 миллиона, а ТСН СНТ «Радуга» и вовсе сократило сумму задолженности на 4,8 миллиона рублей.

В ситуациях с внушительными суммами задолженности волгоградцам рекомендуют не ждать лучших времен, а искать другие варианты – например, переходить на прямой договор с поставщиком ресурса. Для каждого дачника это оптимальный способ не копить проблемы, в то время как товарищество набирает долги.



