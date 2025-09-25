Спорт

Регбисты волгоградского «Ротора» дома сразятся за победу в Высшей лиге

25.09.2025
«Ротор» 27-28 сентября на стадионе «Олимпия» в Волгограде выступит в финальном туре Чемпионата Высшей лиги по регби-7 сезона 2025 года. Волгоградская команда является одним из главных претендентов на победу в турнире.

«Ротор» лидирует в таблице с 60 очками. На втором месте идет «Сибирь» (58 баллов) и тройку замыкает «Нарвская Застава» из Санкт-Петербурга - 56. 

В предстоящем туре «Ротор» сыграет в группе B. Его соперниками станут «Сибирь», «Балтийский Шторм - 2» (Калининград), «Университет» (Чита) и сборная Самарской области. Далее пройдет плей-офф, где и определятся победитель и призеры соревнований. Финал запланирован на 28 сентября в 16-20 ч. Вход на матчи для болельщиков свободный.

Финальный этап - главное событие по Регби-7 Высшей лиги, а также впервые в истории состоится в Волгоградской области.

Отметим, в классическом регби «Ротор» завершил чемпионат Высшей лиги - 2025 домашним поражением от «Балтийского Шторма» - 12:37. Теперь подопечные Георгия Веливанова полностью сконцентрированы на решающем туре в «семерке» в родных стенах. 

Полное расписание финального тура чемпионата Высшей лиги по регби-7

27 сентября, суббота:

 

  • 11-00 ч. «Ротор» - Сборная Самарской области
  • 12-50 ч. «Ротор» - «Университет»
  • 14-40 ч. «Ротор» - «Сибирь»

 

28 сентября, воскресенье:

 

  • 11-00 ч. «Ротор» - «Балтийский шторм-2»
  • 12-50,13-10 ч. Полуфиналы за 5-8 места
  • 13-30, 13-50 ч. Полуфиналы за 1-4 места
  • 14-50 ч.  Матч за девятое место
  • 15-10 ч. Матч за седьмое место
  • 15-30 ч. Матч за пятое место
  • 16-00 ч. Матч за третье место
  • 16-20 ч. Финал 

 

Фото: Федерация регби Волгоградской области vk/com

