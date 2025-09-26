Расследования

Жителя Волгоградской области отправили в СИЗО за убийство чайником

26.09.2025 12:05
0
26.09.2025 12:05


Еланский районный суд Волгоградской области заключил под стражу местного жителя по фамилии Гусев, который до смерти забил эмалированным чайником знакомого. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, Гусев будет находиться под арестом до 24 ноября.

По версии следствия, 14 сентября текущего года он распивал спиртное в домовладении своего знакомого. Во время застолья вспыхнула ссора. Гость нанес хозяину дома не менее 13 ударов кулаками, ногами и металлическим эмалированным чайником в область головы, лица, верхних и нижних конечностей.  Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

В отношении Гусева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

И подозреваемый, и его защитник возражали против избрания такой меры пресечения и просили применить домашний арест, но в этом было отказано.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области


