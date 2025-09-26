Происшествия

Под Волгоградом осудят протаранившего две фуры водителя бензовоза

Происшествия 26.09.2025 14:41
В Дубовском районе Волгоградской области прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о смертельном ДТП с бензовозом и двумя фурами. По версии следствия, 47-летний волгоградец, перевозящий цистерну с топливом, на полном ходу выехал на встречную полосу, спровоцировав жуткую аварию.

- 2 июля 2025 года, управляя автомобилем «DAF FT XF 105460» в сцепке с полуприцепом-цистерной «SF 3328», ехал в сторону Саратова по федеральной трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 615-м км автодороги фигурант уголовного дела выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым фургоном марки «470 20А», - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Несмотря на столкновение, и грузовик, принявший удар, и тягач с цистерной продолжили по инерции движение, в результате чего повреждения получила ещё и фура SHACMAN.


Судя по опубликованным с места ДТП кадрам, основной удар приняла кабина фургона. Она превратилась в груду металла. Находившийся внутри 58-летний водитель погиб на месте.

Отметим, по итогу следствия фигуранту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Свою вину 47-летний волгоградец признал. Точку в деле уже в ближайшее время предстоит поставить Дубовскому районному суду.

Фото: прокуратура Волгоградской области

