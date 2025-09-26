Пока родной «деревянный»: в Центробанке не подтвердили перевод пенсий в цифровые рубли с 1 октября





В Центробанке рассказали журналистам ИА «Высота 102» подробности эксперимента по внедрению цифрового рубля. Судя по официальному комментарию регулятора, получившая широкое распространение информация о внедрении с 1 октября новой формы выплаты пенсионных накоплений и других социальных выплат и пособий не опирается на официальные источники. Более того, к осуществлению соответствующих финансовых операций банкам, торговым точкам и всему остальному бизнесу предстоит ещё подготовиться. На это у организаций есть ещё один год.

Тотальный контроль

Цифровой рубль – это ещё одна форма национальной валюты. Он имеет тот же номинал, но будут храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. В свою очередь традиционные банковские организации будут лишь предоставлять доступ к расчётам на платформе регулятора. Соответственно, все операции, движения средств будут прозрачными и подконтрольны государству и правоохранительным органам.

Таким образом цифровой рубль позволит эффективнее бороться с преступлениями и возвращать владельцам средства, полученные обманным путём.

Эксперимент не для всех

Внедрение цифрового рубля началось в 2021 году с создания прототипа будущей системы. В 2022 году началось её тестирование. В августе 2023 года 13 банков приступили к тестированию операций с применением новой формы оплаты. В 2024 году эксперимент был расширен до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. банковских компаний.

- В ходе этой работы отрабатываются определенные операции с реальными цифровыми рублями: ряд выплат гражданам, а также выплаты компаниям по госконтрактам на капитальное строительство. Эти операции доступны лишь ограниченному количеству людей и компаний, принимающих участие в эксперименте, - подчеркнули в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Сейчас регулятор лишь готовится к очередному этапу расширения пилотного проекта.

По согласию

В Банке России журналистам сообщили, что действительно планируют постепенно предложить цифровой рубль в качестве формы получения различных социальных выплат, в том числе и пенсионных накоплений. Однако получивший ранее широкое распространение срок – 1 октября 2025 года – не основан на официальной информации, публикуемой регулятором.

При этом переход от традиционной формы национальной валюты к цифровой – личное дело каждого. Когда данная возможность появится, она будет носить исключительно заявительный характер.

- Позднее появится возможность делать выплаты из федерального бюджета по более широкому списку операций. Тем не менее, важно помнить, что человек, как и сейчас, сам будет выбирать, каким образом получать пенсию, стипендию и т.д. Более того, счет цифрового рубля не будет открываться автоматически, и никто за человека не сможет его открыть. При желании открыть такой счет это можно будет сделать через привычные мобильные приложения банков, подключенных к платформе цифрового рубля, - добавили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Отдалённая перспектива?

Регулятор пока не раскрывает конкретную дату, когда пенсионеры и другие получатели социальных выплат смогут перейти на цифровую валюту, однако указывает, что в настоящее время инфраструктура для полноценных расчётов только готовится.

- Напомним, что крупнейшие банки и их клиенты – торговые компании с выручкой за предыдущий год свыше 120 млн рублей – должны будут предоставить возможность своим клиентам совершать операции с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года, - подчеркнули в управлении Центробанка.

Ещё через год к соответствующим операциям должны подключиться все банки с универсальной лицензией и организации с годовой выручкой свыше 30 млн рублей.

Лишь с 1 сентября 2028 года все банки окончательно должны будут подключится к новой системе, а такого рода расчёты будут обязаны производить торговые компании с выручкой от 20 млн рублей. При этом отдельно подчёркивается, что и тогда торговые точки с небольшим оборотом – менее 5 млн рублей, а также организации, работающие в населённых пунктах без интернета, будут освобождены от обязанности использовать цифровой рубль.