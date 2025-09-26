Общество

В Волгограде митрополит обвенчал казачью пару из Челябинской области

Общество 26.09.2025 06:01
0
26.09.2025 06:01


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обвенчал заместителя атамана Оренбургского казачьего войска по молодежной политике Андрея Замятина и его супругу Ангелину. Таинство Венчания было совершено в соборе Александра Невского в Волгограде, сообщили V102.RU в Волгоградской епархии.

Андрей Замятин родом из Челябинска. Он является членом Общественной палаты Челябинской области. В Волгограде казачья пара участвует в  VI Всероссийском форуме (слет) казачьей молодежи и Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне, который проходит с 24 по 28 сентября. 

В слете участвуют более 150 молодых людей - это кадеты казачьих кадетских корпусов, студенты из Ассоциации казачьих вузов, молодые ученые, члены реестровых и общественных молодежных организаций, творческие коллективы, молодые атаманы.

Фото: Андрея Березовского / Александро-Невский собор Волгограда


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.09.2025 07:30
Общество 26.09.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 06:57
Общество 26.09.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 06:19
Общество 26.09.2025 06:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2025 02:04
Общество 26.09.2025 02:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 21:47
Общество 25.09.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 21:25
Общество 25.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 21:05
Общество 25.09.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 20:28
Общество 25.09.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 20:05
Общество 25.09.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 19:32
Общество 25.09.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 18:28
Общество 25.09.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 17:57
Общество 25.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 17:48
Общество 25.09.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 15:32
Общество 25.09.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:42
Общество 25.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:30
Волгоград вошел в пятерку лучших направлений для туризма на реках и озерахСмотреть фотографии
06:57
ККС прекратила полномочия убитого в Камышине судьи ВетлугинаСмотреть фотографии
06:19
Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:01
В Волгограде митрополит обвенчал казачью пару из Челябинской областиСмотреть фотографии
02:04
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»Смотреть фотографии
21:47
Вопрос о длинных январских каникулах расколол волгоградцев на два лагеряСмотреть фотографии
21:25
Суд обязал волгоградца прекратить слежку за квартирой соседа в МКДСмотреть фотографии
21:05
Жители Фролово сняли на видео выползающее из воды «нечто»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:48
Цена АИ-92 снова обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
20:28
Житель Волгоградской области погиб на СВО в день своего 23-летияСмотреть фотографии
20:05
Депутат Госдумы от Волгоградской области предупредил о новых запретах для собачниковСмотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области отменяют индексацию чиновничьих зарплатСмотреть фотографии
19:22
Труп волгоградца обнаружен пожарными в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
19:02
В Волгограде студентка продала квартиру и отдала деньги мошенникамСмотреть фотографии
18:28
Экс-мэр Михайловки Тюрин возглавил Новоаннинскую райдумуСмотреть фотографии
17:57
На севере Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №13Смотреть фотографии
17:50
Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали экспертыСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работыСмотреть фотографии
15:50
Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зимеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3Смотреть фотографии
14:42
В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проездСмотреть фотографии
14:38
Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича ДимитрияСмотреть фотографии
13:38
В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВОСмотреть фотографии
13:18
Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцыСмотреть фотографии
13:07
Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дроваСмотреть фотографии
12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
 