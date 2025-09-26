В Волгограде митрополит обвенчал казачью пару из Челябинской области

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обвенчал заместителя атамана Оренбургского казачьего войска по молодежной политике Андрея Замятина и его супругу Ангелину. Таинство Венчания было совершено в соборе Александра Невского в Волгограде, сообщили V102.RU в Волгоградской епархии.

Андрей Замятин родом из Челябинска. Он является членом Общественной палаты Челябинской области. В Волгограде казачья пара участвует в VI Всероссийском форуме (слет) казачьей молодежи и Всероссийском слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне, который проходит с 24 по 28 сентября.

В слете участвуют более 150 молодых людей - это кадеты казачьих кадетских корпусов, студенты из Ассоциации казачьих вузов, молодые ученые, члены реестровых и общественных молодежных организаций, творческие коллективы, молодые атаманы.

Фото: Андрея Березовского / Александро-Невский собор Волгограда





