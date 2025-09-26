В Волгограде задержали адвоката за «развод» клиента на 5 млн рублей

В покушении на мошенничество в особом крупном размере в Волгограде подозревают 38-летнего адвоката, состоящего в коллегии адвокатов Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, в отношении защитника по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он полностью признал вину.

Следствие подозревает адвоката в том, что он ввел своего подзащитного и его знакомую в заблуждение и пытался получить с них 5 миллионов рублей за изменение квалификации действий подозреваемого. Деньги якобы предназначались для дачи взятки должностным лицам органов внутренних дел.

На самом деле адвокат, который защищал подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, знал, что действия его доверителя скорее всего будут переквалифицированы на менее тяжкий состав и решил этим воспользоваться. Деньги никому передавать он не собирался и планировать потратить на себя.

В результате слаженной работы следователей регионального управления СК России и оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области преступная деятельность адвоката была пресечена. Адвоката задержали при получении требуемой суммы.





