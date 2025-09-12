Спорт

«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футбола

Сегодня ровно 30 лет, как на поле волгоградского Центрального стадиона на матч с местным «Ротором» вышел легендарный английский клуб «Манчестер Юнайтед». За эти годы всяких историй вокруг этого события было рассказано немало. Однако мы нашли, о чем можно рассказать еще. Вот, что вспоминает  действующий фанат «Ротора» тех лет – Николай Кривченко, по счастливому стечению обстоятельств, будучи еще студентом, сотрудничавший с клубом как переводчик. Он стал единственным из волгоградского «фан-движа», кому удалось побывать на ответном матче в Манчестере.

– На большой футбольный матч я впервые пришел 10-летним мальчишкой, меня затянуло в чашу Центрального стадиона после тренировки в соседнем зимнем бассейне, где я занимался прыжками в воду, в 1984 году, – вспоминает наш рассказчик. – «Ротор» принимал кишиневский «Нистру», который годом ранее играл в высшей лиге. 6:0! И как после этого не заразиться футболом! Как не вспомнить легендарных кумиров детства: Никитина и Владющенкова, Гузенко и Суровикина, Файзулина и Морохина! Однако, на меня произвело яркое впечатление не только захватывающая дух игра на поле, но и сектор фанатов «Ротора», впоследствии ставшим для меня родным. Фанаты тогда, как ни странно, успевали не только ярко «проявляться в общественных местах», но постоянно общались, собирались – играли в футбол  и зимой, и летом; коллекционировали программы к матчам и прочую атрибутику. Пропустить домашний матч было немыслимым делом. Я знал, наверное, составы всех команд, прочитал множество книг, а в конце 80-х вовлекся и в выездную романтику фан-движения. По своему юному возрасту  у меня уже было погоняло «Пионер» от уважаемого фаната «Буйвола». 

Да, в те восьмидесятые мы видели своими глазами здесь, в Волгограде, победу над флагманом футбола СССР – киевским «Динамо» в Кубке СССР, полную чашу Центрального с «Памиром» в 88-м и серебро 1-й лиги Союза. А 10-е место 1989 года в одной из сильнейших лиг мира – чемпионата всея СССР, среди грандов из Москвы и республиканских столиц, для дебютанта из Волгограда сейчас выглядит как какая-то космическая отрасль.

Перед поступлением на русско-английское отделение филфака пединститута  я успел достаточно активно «покататься» по стране  и даже «сделать» полный выездной первый круг чемпионата-92 с Москвой, Самарой и «чумовым» двойником Нижний Новгород – Ярославлем.

И сейчас очень хочу признаться в любви к «Ротору» «серебряного века», который появился в те нелегкие для страны времена благодаря президенту – Владимиру Дмитриевичу Горюнову. При поддержке Ивана Петровича Шабунина была создана уникальная спортивная, коммерческая и социальная структура, с мощной поддержкой и базой, правильным подходом по многим вопросам, со своей уникальной спецификой, под названием спортивный клуб «Ротор».

В 90-х мы страстно переживали за своих кумиров – Олега Веретенникова, Владимира Нидергауса, Валерия Есипова, Владимира Геращенко, Валерия Бурлаченко, Александра Шмарко – смесь огня, бетона и изящества на поле.  Под руководством «Максимыча» Салькова и «Евгеньича» Прокопенко они могли обыграть любого соперника. 

Волгоградская область была мощным центром футбольной силы, который генерировал сам и притягивал таланты из соседних регионов. 

– С такими лидерами подтягивались к основе и расцветали молодые таланты – Александр Беркетов, Андрей Кривов, Андрей Саморуков. Два серебра, бронза, финал Кубка страны, множество российских рекордов – в эпоху этого футбольного пиршества был совершен самый яркий международный подвиг в истории «Ротора» – победа в двухраундовом поединке Кубка УЕФА 1995/96 над одним из лучших клубов мира – «Манчестер Юнайтед»  со звездными Дэвидом Бэкхемом, Петером Шмейхелем, Райаном Гиггзом и Роем Кином в составе. Напомню, в том сезоне 95/96 после поражения от «Ротора»  «МЮ» сделал дубль, выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии.

Годом ранее, в 1994, в офис «Ротора» стали приходить один за другим факсы на английском языке – клубу предстоял дебют в Кубке УЕФА. 

– Сбылись мантры болельщиков «Через годик, через два «Ротор» – в Кубке УЕФА»! Один из лидеров фанатского движения Волгограда того времени (Сергей Хохлов - «Аякс») тогда работал в клубе  и вместо того, чтобы ехать в «Интурист» для перевода очередной бумаги, дозвонился до меня и пригласил помочь, спасибо ему огромное. Вскоре студента-фаната «Пионера» оформили на полставки в «Ротор» переводчиком. Никогда не забуду этот взрыв эмоций и ощущений по дороге домой, когда пришло осознание свершившегося. Так начался мой 15-летний трудовой путь в любимом клубе, где в одном месте слились три главных увлечения: «Ротор», английский язык и компьютеры.

Первый европейский блин в 1994 году нельзя назвать комом, так как «Нант Атлантик» потерпел в том сезоне лишь три поражения, и первое именно в Волгограде. Будь судейство не таким жутким, вполне могла состояться яркая сенсация по сумме двух встреч. Сенсацию в итоге пришлось ждать еще год.

Ажиотаж перед домашним матчем с «Манчестер Юнайтед» был запредельный. Приехало много английских фанатов, половина сектора «Л» на западной трибуне была ими заполнена. 

– К сожалению, огромное желание непосредственно пообщаться с английскими фанатами было заблокировано необходимостью выполнения своих прямых обязанностей – я был «привязан» в качестве переводчика и гида к президенту, а по их определению – к «председателю» «МЮ» Мартину Эдвардсу и его ВИП-сопровождающим: владельцу Umbro Юджину Стоуну и его двоюродному брату. С переводом для команды гостей и в борьбе с ужасным шотландским акцентом их главного тренера – Алекса Фергюссона я попросил помочь своего одногруппника из института и фронтмена рок-группы Island – Глеба Урьева, который любезно согласился и успешно справился с этой сложнейшей миссией под руководством Александра Никитина.

Своему коллеге много внимания и времени уделил президент «Ротора» Владимир Горюнов, лично возил по городу за рулем своего «BMW», сопровождал гостей на экскурсии по Мамаеву кургану, «возглавлял» банкеты. Мамаев курган просто ошеломил англичан. 

– Мартин Эдвардс подбирал максимально глубокие формулировки для описания своих чувств. Делегация не поднималась от подножия к Родине-Матери, а ввиду необходимости экономии времени поступили наоборот, начав экскурсию с главной высоты, где сразу же попадаешь под впечатление от величия основной скульптуры. Панорама города, стадион на ладони, пронизывающие подробности Сталинградской битвы, смена караула у вечного огня, голос Левитана – все это не могло никого оставить равнодушным. 

После основной экскурсии был организован мощный дневной обед в ресторане «Бавария»  рядом с ДК имени Ленина. Царская рыба, икра и отменное баварское были оценены по достоинству, а вот от дегустации огромных раков, к моему удивлению, английские господа наотрез отказались. Горюнов был за рулем, и поэтому от пива отказался, а мне пришлось поддерживать тосты своей кружкой, что, впрочем, для качества английского языка шло только на пользу. Атмосфера в общении была максимально комфортной и непринужденной до момента расставания.

После обеда гостей прокатили по Волжской ГЭС, где глубоких впечатлений у гостей заметно прибавилось. Особенно поразили невообразимые для Англии широты красавицы-реки Волги и масштабы сооружений ГЭС. 

Перепад уровней у тебя перед глазами, «кипящая» от рыбы вода внизу, красота шлюзов с судами: я старался не оставлять без ответа многочисленные вопросы и возгласы.

Успели также бегло осмотреть базу «Ротора», где уже тогда было чему удивиться, заехали на Центральный стадион с белокаменными колоннами, современными раздевалками и кабинетом президента с огромным гербом «Ротора» над креслом. Мартин Эдвардс пригласил Владимира Горюнова посетить базу «МЮ», на что тот согласился. Что из этого вышло – расскажу в следующей серии. Через две недели – как положено.

После стадиона показали гостям центр города и «отпустили» отдыхать до вечера. Общение было искренним, русское гостеприимство гостям запомнилось, впоследствии президенты обменивались письмами и поздравлениями, а «Ротор» несколько сезонов был экипирован и играл в форме Umbro.

Вечером, в день перед игрой гости побывали на концерте Кая Метова в «Ночном Париже», напротив волгоградского цирка. «Позишн намбер ван» тогда был одним из супер-хитов нашей эстрады. В этом ночном клубе оказался также один из английских журналистов, и он поначалу пытался приставать к гостям с микрофоном и фотоаппаратом. Наша просьба не беспокоить гостей смогла его «облагоразумить», вечер прошел в атмосфере праздника.

В перерывах между эпизодами работы с ВИП-гостями нужно было успеть закрыть офисные дела, «страховать» предматчевую пресс-конференцию в «Интуристе», оказать помощь журналистам.

– Освещать матч приехали из Москвы корреспонденты «СЭ» Александр Просветов и Игорь Рабинер, которые удивили умением разглядеть даже в банальной офисной переписке интересные акценты, выудить из стандартных фактов материал для заполнения газетных полос. Запомнился эпизод со статьей в «СЭ» про то, что Шмейхель и Паллистер «оказались оригиналами и захотели спать на голых досках», хотя на самом деле подразумевалось, что для них нужна большая кровать. Также забавно вспомнить, как тогда еще малоизвестного Пола Скоулза превратили в «Шолеса». А всему вина сложная английская орфография.

Жаль, на фан-сектор в домашнем матче попасть было мне не суждено. Фан-сектором, я считаю, был весь стадион, включая ВИП-ложу. Волна запускалась из разных мест, напряжение от игры не отпускало все 90 минут. «Ротор», на мой взгляд, смотрелся свежее, интереснее и местами просто лучше именитых гостей.

В день матча никакого дополнительного общения с ВИП-гостями вплоть до завершения игры не было. Все только по протоколу. Все были сконцентрированы на главном событии. Все, что могло помешать командам, было «задвинуто» в сторону. Заполнение и распространение протоколов, организация комнаты допинг-контроля, требования судей и делегата УЕФА, требования безопасности – все было организовано на самом высоком уровне. Делегатом УЕФА была поставлена высшая оценка организации проведения матча.

На снимке: Джонатан Соун, Юджин Стоун, Мартин Эдвардс, Владимир Горюнов, Николай Кривченко, Владимир Лизенко

