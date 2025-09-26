С 1 октября станет меньше поездов между Петров Валом и Рудней

В Волгоградской области с 1 октября изменится расписание рельсовых автобусов между станциями Петров Вал и Ильмень. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении желдороги, сообщение между станциями в Камышинском и Руднянском районах будет осуществляться три раза в неделю вместо пяти.

Поезд №6521 Петров Вал – Ильмень будет отправляться со станции Петров Вал по понедельникам, средам и пятницам в 9:10. Прибытие на станцию Ильмень в 11:08.

Поезд №6522 Ильмень – Петров Вал станет ходить по понедельникам, средам и пятницам в 14:32. Прибытие на станцию Петров Вал в 16:31.





