Дорога к дачным массивам в Волгограде вышла из мрака





Вот уже более двух недель волгоградцы и гости города пользуются отремонтированной и расширенной дорогой на улице Латошинская, над преображением которой чиновники, проектировщики и дорожники трудились несколько лет – начиная от первоначального этапа по выкупу участков, подготовки проекта и заканчивая непосредственно строительством.





Реконструкцией 2,5 километров дороги занималось МБУ «Северное», которое оборудовало этот участок популярной трассы современной инфраструктурой, в том числе освещением, остановочными павильонами, светофорами и пешеходным тротуаром.





Всего несколько лет назад дорога на Латошинку, как ее называли дачники, представляла собой грустное зрелище. Узкая двухполоска, забитая по обочинам торговцами и придорожными сервисами, полное отсутствие освещения – все это делало дорогу небезопасной, как для транспорта, так и для пешеходов. Людям приходилось зачастую в кромешной тьме, рискуя жизнью, передвигаться по обочинам, добираясь до остановок общественного транспорта.





Учитывая востребованность данного участка, как для общественного, личного, так и для транзитного транспорта, было решено не просто его отремонтировать, но и сделать более комфортным и безопасным. Активная фаза по реконструкции дороги длилась примерно год. За это время на Латошинской появилась четырехполосная дорога с шестью остановочными павильонами, пешеходными переходами, светофорами и другими объектами дорожной безопасности. При этом благодаря расширению дороги общественный транспорт получил возможность курсировать без особых помех.





Особое внимание было уделено освещению, которого здесь никогда не было. Сейчас на этом участке трассы в темное время суток ни водители, ни пешеходы не ощущают никакого дискомфорта. Интересно, что освещение проведено по принципу «Чистое небо» – то есть без проводов, которые портят виды современного города.





Реконструкции участка улицы Латошинская предшествовало обновление улицы Тулы и части Третьей Продольной в районе поселка Водстрой. Однако для полного исчезновения пробок необходимо соединить отремонтированные участки и привести в порядок развязку около поста ГАИ и примыкание Третьей Продольной к улице Шурухина. На эту проблему обратил внимание губернатор Волгоградской области, когда осматривал результат проделанной работы перед открытием участка.





Дорожникам предстоит расширить до четырех полос еще один участок улицы на протяжении 1,8 км, обустроить остановки, тротуары, установить световые опоры. А еще – сделать круговое движение возле автозаправочной станции.





По мнению губернатора, эти планы вполне можно реализовать в течение следующих 2-3 лет. Реконструкция новых участков дорожной сети является одним из пунктов 10-летней программы развития Волгограда и вписывается в общую концепцию создания комфортной и безопасной городской среды.