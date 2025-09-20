



Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 сентября, в 11-м туре Первой лиги в Екатеринбурге сыграл вничью с местным «Уралом» - 0:0. Сине-голубые довели беспроигрышную серию до четырех матчей.

Соперники подошли к очной встрече в лидирующей группе. «Урал» был на первом месте с 23 баллами, а сегодняшние гости имели в активе 20 очков и занимали четвертую позицию.

Денис Бояринцев по сравнению с победной игрой против «КАМАЗа» сделал одну перестановку. Нападающий Александр Хохлачёв с первых минут заменил автора одного из голов в противостоянии с автозаводцами - Давида Давидяна. Минимальные корректировки в составе объяснимы - «Ротор» в последних встречах нащупал свою игру и одержал три победы подряд с общим счетом 10:0. Также в заявку вернулись защитники Максим Храмцов и Александр Клещенко, несколько недель отсутствовавшие из-за травм. По причине серьезного повреждения сегодня «Уралу» не смог помочь бывший игрок «Ротора» Дмитрий Прищепа, сменивший этим летом Волгоград на Екатеринбург.

Несмотря на выездной характер встречи с одним из главных конкурентов за выход в РПЛ, «Ротор» начал матч уверенно. Отметились ударами Илья Сафронов и Максим Кайнов. Гости также активно играли флангами и на контратаках. В концовке тайма в быстрый прорыв по левому краю убежал Макаров, который вырезал передачу в центр штрафной на набегающего Бардыбахина. Голкипер Александр Селихов совершил важнейшее спасение. К слову, вратарь уральцев в первой половине получил травму и в перерыве был заменен на Опарина.

Волгоградцы хоть и не реализовали свои моменты в первую 45-минутку, но показали атакующую игру и в обороне действовали надежно, не позволив оппонентам распечатать свои ворота.

На старте второго тайма футболисты из Екатеринбурга стали играть более агрессивно. Юный нападающий хозяев Воронов вышел на острое рандеву с Чагровым, но голкипер сине-голубых хладнокровно спас свою команду, а на добивании Кордейру ударил выше ворот. Уральцы продолжили создавать давление. С фланга мог замыкать подачу все тот же Воронов, который, к счастью для волгоградцев не сумел обработать мяч и пробить - Чагров снова ликвидировал угрозу.

В концовке встречи обе команды имели отличные возможности вырвать победу. Вышедший на замену Давидян после мощного забега прострелил в центр штрафной, где совсем немного не хватило Азнаурову замкнуть передачу и отправить мяч уже в пустые ворота. Затем хозяева ответили своей опасной атакой. Воронов после скидки партнера мог также поразить пустые ворота, однако ему помешал в борьбе Фомин, который вынудил нападающего ударить из убойной позиции выше створа.

В итоге матч с большим количеством моментов у обеих команд завершился вничью со счетом 0:0. «Ротор» не проигрывает и не пропускает уже четыре встречи подряд. Денис Бояринцев после сегодняшней игры во флэш-интервью заявил, что доволен качеством показанного футбола в исполнении его подопечных, но при этом ожидаемо посетовал на реализацию моментов.

Таким образом, «Ротор» заработал 21 балл и на данный момент продолжает занимать четвертое место, а «Урал» удерживает лидерство в турнирной таблице с 24 очками. В следующем матче волгоградцы 24 сентября сыграют в гостях с московским «Велесом» в рамках 1/32 финала Кубка России. А в Первой лиге волгоградская команда в 12-м туре на выезде встретится с ярославским «Шинником» 28 сентября.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев Фото: ФК «Урал» /t.me

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!