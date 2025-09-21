Спорт

В Волгограде силовики из пяти стран сыграли в футбол на турнире памяти Льва Яшина

Спорт 21.09.2025 22:16
0
21.09.2025 22:16


В Волгограде сегодня, 21 сентября, открылся V международный турнир по мини-футболу среди силовых структур памяти легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Ивановича Яшина. Торжественная церемония прошла на Мамаевом кургане.


В турнире, организаторами которого являются Общество «Динамо» и ФСИН России, принимают участие 23 команды из пяти стран - России, Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Сербии, а также сборные силовых структур российских регионов. Сегодня состоялся товарищеский матч между  представителями руководящего состава правоохранительных органов РФ и дружественных стран. Соперники сыграли два тайма по двадцать минут, в течение которых зрители увидели самую настоящую борьбу за мяч, эффектные комбинации и красивые голы. Несмотря на товарищеский характер встречи, обе команды стремились победить. Но выиграли в итоге представители российской сборной -  5:2.


После такого активного начала турнира представители динамовских подразделений  и силовых структур вместе с иностранными делегациями поднялись на Мамаев курган, где поприветствовали участников турнира и возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы.


На церемонии открытия присутствовали, в том числе, первый заместитель председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Михаил Абрамов и заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области и руководитель Волгоградской областной федерации футбола Михаил Шабунин, а заместитель Председателя Общества «Динамо» Николай Толстых зачитал обращение председателя организации Анатолия Гулевского.


После торжественного мероприятия команды отправились «выяснять отношения»  на футбольное поле ВГАФК, где все три дня будут проходить игры международных состязаний.


Турнир продолжится до 23 сентября — в этот день состоятся матчи плей-офф и пройдет церемония закрытия  соревнований на «Динамо Арене».      
















Фото: Андрей Поручаев V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.09.2025 21:15
Спорт 20.09.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2025 19:16
Спорт 20.09.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2025 15:33
Спорт 20.09.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2025 14:27
Спорт 20.09.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2025 14:03
Спорт 20.09.2025 14:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2025 12:35
Спорт 20.09.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2025 09:40
Спорт 19.09.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2025 15:31
Спорт 17.09.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2025 05:32
Спорт 17.09.2025 05:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2025 14:23
Спорт 16.09.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2025 13:57
Спорт 16.09.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2025 06:35
Спорт 16.09.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2025 15:56
Спорт 15.09.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2025 18:58
Спорт 14.09.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2025 18:24
Спорт 14.09.2025 18:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:16
В Волгограде силовики из пяти стран сыграли в футбол на турнире памяти Льва ЯшинаСмотреть фотографии
21:15
В МВД пояснили, как отличить письма Госуслуг от фишингаСмотреть фотографии
20:40
Академик РАН спрогнозировал в России пик заболеваемости гриппом в декабреСмотреть фотографии
20:00
«Малыши резвятся, а подростки воруют вещи»: волгоградский биолог показала удивительную жизнь лисицСмотреть фотографии
19:20
«Подлежат утилизации»: власти Волгограда предостерегли горожан от самовольного захоронения питомцевСмотреть фотографии
18:40
Бастрыкин потребовал разобраться с исчезновением разворотного кольца в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Юная волгоградка перечислила с карты отца мошенникам почти 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:20
От цели перевода до внешности получателя: сотрудники банков засыпали вопросами снимающих деньги волгоградцевСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде полиция задержала ростовчанку, подозреваемую в поджоге двух иномарокСмотреть фотографии
16:22
Кириенко и Бочаров встретились с участниками финала «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
16:03
В центре Волгограда полиция задержала юных возмутителей порядкаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде неаккуратный байкер протаранил иномарку и покалечил свою пассажиркуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде 21 сентября прощаются с создательницей музея «Память» Натальей СилантьевойСмотреть фотографии
14:16
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт финальной стадии проекта «Сталинградский призыв»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
В Волгоградской области стартовал финал «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
13:31
«Молодёжь очень ценит свое личное время»: hr-специалист о самых востребованных профессиях и кадровом голодеСмотреть фотографии
13:17
В Камышине разыскивают пропавшую 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
13:06
Поезд из Волгограда в Палласовку планируют сделать регулярнымСмотреть фотографии
12:37
МВД: причиной возгорания двух авто в Волгограде стал поджогСмотреть фотографии
12:22
В Волжском на 81-м году жизни скончалась почетный гражданин Тамара БашлыковаСмотреть фотографии
11:55
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Анна ЗолотовсковаСмотреть фотографии
11:07
Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
 