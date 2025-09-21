В Волгограде силовики из пяти стран сыграли в футбол на турнире памяти Льва Яшина





В Волгограде сегодня, 21 сентября, открылся V международный турнир по мини-футболу среди силовых структур памяти легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Ивановича Яшина. Торжественная церемония прошла на Мамаевом кургане.





В турнире, организаторами которого являются Общество «Динамо» и ФСИН России, принимают участие 23 команды из пяти стран - России, Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Сербии, а также сборные силовых структур российских регионов. Сегодня состоялся товарищеский матч между представителями руководящего состава правоохранительных органов РФ и дружественных стран. Соперники сыграли два тайма по двадцать минут, в течение которых зрители увидели самую настоящую борьбу за мяч, эффектные комбинации и красивые голы. Несмотря на товарищеский характер встречи, обе команды стремились победить. Но выиграли в итоге представители российской сборной - 5:2.







После такого активного начала турнира представители динамовских подразделений и силовых структур вместе с иностранными делегациями поднялись на Мамаев курган, где поприветствовали участников турнира и возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы.





На церемонии открытия присутствовали, в том числе, первый заместитель председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Михаил Абрамов и заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области и руководитель Волгоградской областной федерации футбола Михаил Шабунин, а заместитель Председателя Общества «Динамо» Николай Толстых зачитал обращение председателя организации Анатолия Гулевского.





После торжественного мероприятия команды отправились «выяснять отношения» на футбольное поле ВГАФК, где все три дня будут проходить игры международных состязаний.





Турнир продолжится до 23 сентября — в этот день состоятся матчи плей-офф и пройдет церемония закрытия соревнований на «Динамо Арене».





























































Фото: Андрей Поручаев V102.RU

