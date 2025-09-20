Спорт

В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина 

20.09.2025
Завтра, 21 сентября, в 13-00 ч. в Волгограде у подножия Мамаева кургана пройдет торжественная церемония открытия V Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур, посвященного памяти легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Ивановича Яшина, сообщает V102.RU со ссылкой на ВООО «Динамо». 

Сегодня, 20 сентября, на «Динамо Арене» прошла жеребьевка соревнований. В воскресенье на поле ВГАФК состоится товарищеский матч, в котором примут участие представители руководящего состава правоохранительных органов Российской Федерации и дружественных стран. Эта игра ознаменует укрепление сотрудничества и дружеских связей между ведомствами разных государств. Далее стартуют встречи группового этапа.

Отметим, соревнования, организаторами которых являются Общество «Динамо» и ФСИН России, продлятся на стадионе ВГАФК до 23-го сентября. Вход на игры свободный. 

Поспорят за победу на международном турнире команды из России, Сербии, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и сборные силовых структур из регионов РФ.

Во вторник пройдут финальные матчи состязаний и состоится церемония закрытия на «Динамо Арене». 

Справка. Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» - с 1950 по 1970-й год. Легендарный футболист становился пятикратным чемпионом СССР. Также с национальной сборной СССР голкипер по прозвищу «Черная пантера» выиграл Олимпиаду 1956 года в Мельбурне, чемпионат Европы в 1960 году во Франции, стал серебряным призером Евро-1964 в Испании и полуфиналистом чемпионата мира-1966 в Англии. Кроме того, Яшин является единственным вратарем за всю историю, кому удалось завоевать самую престижную награду в футболе в индивидуальной номинации - «Золотой мяч».

Фото: Волгоградская организация «Динамо» /t.me

