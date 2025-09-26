Расследования

Волжанин отдал почти 5 миллионов незнакомке с сайта знакомств

Расследования 26.09.2025 09:16
Житель города Волжского Волгоградской области стал очередной жертвой мошенничества. В надежде заработать 50-летний волжанин  отдал 5 миллиона рублей мошеннице. 

Жителю региона на сайте знакомств написала женщина, которая втерлась к нему в доверие и предложила заработать деньги. 

Позднее она поделилась с ним контактом «финансового аналитика», который отправил ссылку на якобы инвестиционную платформу и предложил внести 50 тысяч, чтобы убедиться в реальности дохода.

С апреля по май 2025 года он регулярно вносил собственные средства. Когда доход на платформе вырос, лжеспециалист сообщил о «выгодной сделке» для которой требовалась крупная сумма. Не имея достаточных накоплений, волжанин оформил кредит и перевел денежные средства мошенникам.

В середине июня он захотел забрать заработанную сумму, но специалист испарился вместе с его деньгами. В конечном итоге волжанин лишился практически 5 миллионов рублей. 

