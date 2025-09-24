Волгоградские теннисисты завершили свою игровую неделю





В Пекине проходит женский турнир серии WTA 1000 China Open с призовым фондом 8 963 700 долларов. На стадии полуфинала квалификации 23-летняя волгоградка Анастасия Захарова, занимающая 87-е место мирового рейтинга, встретилась с 35-летней Ариной Родионовой, представляющей Австралию. Соперница занимает 243 место рейтинга WTA. За карьеру спортсменки встретились впервые, и победу одержала волгоградка – 6:4, 6:1.

В финале квалификации, за выход в основную сетку турнира, Анастасия Захарова играла против 28-летней бельгийки Грет Миннен (102 место рейтинга). Это была третья встреча девушек на кортах и второй раз в них победу одержала Захарова – 6:2, 6:1.

Сегодня, 24 сентября, Анастасия в 1/32 финала основной сетки играла против 36-летней хозяйки кортов Шуай Чжан, которая в рейтинге – 112-я. Но если в активе Захаровой еще нет титулов на уровне WTA, то у китаянки 3 победы в одиночном разряде и 15 (!) в парном. Китаянка была фаворитом встречи и добилась очень трудной победы – 3:6, 6:1, 6:4. Игра длилась больше двух часов.

За выход в основную сетку турнира Анастасия получит 23 760 долларов призовыми и 10 очков к рейтингу.

Ранее на турнире серии «Челленджер» Co'met Orleans Open во французском Орлеане в полуфинале квалификации играл 32-летний волгоградец Алексей Ватутин (344-е место рейтинга АТР). Он проиграл в упорной борьбе 19-летнему французу Ма Малижу (478) – 6:7 (2:7), 5:7 и закончил выступления.



Сергей Хохлов



Фото: из личного альбома Анастасии Захаровой

