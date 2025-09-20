Спорт

В Париже призвали выдвинуть игрока «Ротора» Сафронова на премию «Золотой мяч»

В сети завирусился ролик, в котором неизвестный фанат полузащитника «Ротора» Ильи Сафронова на улицах Парижа призывает редакцию еженедельника France Football включить футболиста волгоградской команды в голосование на премию «Золотой мяч» - традиционной и самой престижной индивидуальной награды в футболе. 

В видео, опубликованном в официальном аккаунте Первой лиги в соцсетях, парень ходит по улицам столицы Франции с табличкой и портретом Сафронова, на котором написано Ilya Safronov deserves the Ballon d'Or (Илья Сафронов заслуживает «Золотой мяч») и посещает достопримечательности Парижа - Триумфальную арку, Лувр, Площадь Трокадеро напротив Эйфелевой башни и офис редакции France Football. К слову, в это время персонального фаната Сафронова активно фотографируют прохожие.

Отметим, на отсутствие в списке претендентов на «Золотой мяч» игроков Первой лиги обратил внимание в своем телеграм-канале известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Затем Первая лига на специальном сайте запустила голосование среди своих номинантов на награду. Победителем стал Сафронов, набравший 490 голосов. Ближайшего конкурента Равиля Нефтуллина из воронежского «Факела» Илья опеределил на 25 голосов.

Церемония вручения «Золотого мяча» 22 сентября.

Напомним, в нынешнем сезоне Илья Сафронов в Первой лиге провел в составе «Ротора» 10 матчей, в которых забил пять голов.

Видео: Лига PARI /t.me 

