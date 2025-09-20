Спорт

«Кросс нации» собрал тысячи бегунов в Волжском

20.09.2025
Сегодня, 20 сентября, в городе Волжском Волгоградской области в «Кроссе нации» приняли участие как минимум 1500 человек. Об этом V102.RU сообщили в администрации города.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни». Первыми на дистанцию вышли дети на 200-метровый «Малыш-забег». Затем на старт вышли взрослые спортсмены, которые пробежали дистанции в 4 и 6 км.

Самым зрелищным стал массовый забег на 1 км, в котором приняли участие все желающие. Победители соревнований получили заслуженные награды.

