Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошу

Спорт 22.09.2025 15:05
На кортах «Арены Теннис» прошел Кубок Волгоградской области по сквошу. Победителями соревнований в мужской и женской частях сетки стали Андрей Боканхель и дочь бывшего известного футболиста и тренера «Ротора» Павла Могилевского Анастасия, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации сквоша Волгоградской области.

Боканхель в решающем матче регионального турнира в упорной борьбе одолел Артемия Синюкова в четырех геймах  (11:4, 11:6, 9:11, 11:9). Бронзовую награду завоевал президент Федерации сквоша Волгоградской области Алексей Зайцев, который во встрече за третье место оказался сильнее своего тезки Абушахманова - 11:6, 11:7 и 11:5.


Среди женщин до финала дошли Анастасия Могилевская и Ольга Овчинникова. Итоговое преимущество победительницы оказалось весомым. Могилевская, являющаяся также чемпионкой Волгограда, праздновала успех в трех геймах - 11:0, 11:3 и 11:4. На третью ступень пьедестала почета поднялась Наталья Галкина, которая в противостоянии за бронзу со счетом 3:0 выиграла у Анны Гайер - 11:7, 11:7 и 11:6. Уже в ноябре этого года Галкина выступит в финале серии турниров «Альфа+Сквош» в китайском Шанхае.

Отметим, 11-12 октября на «Арене Теннис» пройдет чемпионат ЮФО по сквошу, а 19-24 ноября на кортах «Волгоград Арены» состоится чемпионат России по этому виду спорта. 

Напомним, в августе прошла пресс-конференция руководителей региональной и российской федераций сквоша, посвященная проведению крупных соревнований в этой дисциплине в Волгограде в 2025 году.

Фото: Федерация сквоша Волгоградской области /t.me

