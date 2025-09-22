На кортах «Арены Теннис» прошел Кубок Волгоградской области по сквошу. Победителями соревнований в мужской и женской частях сетки стали Андрей Боканхель и дочь бывшего известного футболиста и тренера «Ротора» Павла Могилевского Анастасия, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Федерации сквоша Волгоградской области.
Боканхель в решающем матче регионального турнира в упорной борьбе одолел Артемия Синюкова в четырех геймах (11:4, 11:6, 9:11, 11:9). Бронзовую награду завоевал президент Федерации сквоша Волгоградской области Алексей Зайцев, который во встрече за третье место оказался сильнее своего тезки Абушахманова - 11:6, 11:7 и 11:5.
Среди женщин до финала дошли Анастасия Могилевская и Ольга Овчинникова. Итоговое преимущество победительницы оказалось весомым. Могилевская, являющаяся также чемпионкой Волгограда, праздновала успех в трех геймах - 11:0, 11:3 и 11:4. На третью ступень пьедестала почета поднялась Наталья Галкина, которая в противостоянии за бронзу со счетом 3:0 выиграла у Анны Гайер - 11:7, 11:7 и 11:6. Уже в ноябре этого года Галкина выступит в финале серии турниров «Альфа+Сквош» в китайском Шанхае.
Отметим, 11-12 октября на «Арене Теннис» пройдет чемпионат ЮФО по сквошу, а 19-24 ноября на кортах «Волгоград Арены» состоится чемпионат России по этому виду спорта.
Напомним, в августе прошла пресс-конференция руководителей региональной и российской федераций сквоша, посвященная проведению крупных соревнований в этой дисциплине в Волгограде в 2025 году.
Фото: Федерация сквоша Волгоградской области /t.me