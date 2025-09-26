Второго туриста из Кубы задержали в Волгограде за наркотики

Сотрудники транспортной полиции задержали в Тракторозаводском районе Волгограда 37-летнего туриста из Кубы со свертками приготовленного кустарным способом наркотика, который он планировал поместить в тайники. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

Иностранного туриста задержали на территории Комсомольского парка. В ходе личного досмотра у него было обнаружено 11 свертков с наркотической смесью, содержащей производное эфедрона (меткатинона). Еще три пакета с наркотиками были найдены в местах-закладках. Общее количество изъятого наркотического средства составило более 20 граммов.

Установлено, что кубинец приобрел оптовую партию наркотических средств через систему «закладок», после чего он должен был расфасовывать ее на мелкие партии и поместить в тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, напомним, в Тракторозаводском районе был задержан 19-летний кубинец, также причастный к незаконному обороту наркотиков. Молодой иностранец закладывал в тайники мефедрон. Суд в Волгограде принял решение о выдворении его из страны.

Фото из архива V102.RU

