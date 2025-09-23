Спорт

На матч России и Ирана в Волгограде осталась сотня 6-тысячных билетов

Спорт 23.09.2025 15:59
0
23.09.2025 15:59


Все дешевые и относительно дешевые билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана в Волгограде проданы. Как следует из данных официального партнера РФС, сегодня, 23 сентября, в свободной продаже осталось около 100 билетов по цене 6 тысяч рублей и 1 – за 4 тысячи. 

Напомним, игра состоится на «Волгоград Арене» 10 октября. После начала официальной продажи билетов в первую очередь «улетели» самые дешевые – от 400 до 800 рублей. Потом болельщики расхватали и более дорогие – по 1200 рублей.  

Ранее V102.RU сообщало о том, что в расширенный состав сборной РФ вошли 42 футболиста. 

Комментарии
