В Волгограде оперативники задержали банду мошенников: видео





В Волгограде сотрудники уголовного розыска задержали группу мужчин, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Злоумышленники звонили пожилым людям и под видом работников различных организаций выманивали личные данные, после чего просили пенсионеров передать курьерам денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое курьеров, задействованных в доставке денежных средств, а также предполагаемый организатор финансовой части схемы. Как только на счету злоумышленников собралась сумма в размере 5 миллионов рублей, организатор перевел денежные средства за рубеж, оставив себе 1% в качестве вознаграждения.

В ходе обыска по адресу проживания лидера группы изъято более двух миллионов рублей, банковские карты, мобильные устройства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

- Следователями районных отделов полиции возбуждены три уголовных дела, которые в настоящее время соединены в одно производство и расследуются следователем СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду. Трое задержанных заключены под стражу. Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям, совершенным в ряде регионов России, - добавила Волк.

Предварительное расследование продолжается.

