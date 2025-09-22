Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лиги

«Ротор» по итогам 11-го тура Первой лиги снова оказался на первом месте по количеству зрителей, пришедших на матч волгоградского клуба с «Уралом» в Екатеринбурге. Игру, которая завершилась вничью со счетом 0:0, на стадионе чемпионата мира 2018 года посетили 12798 болельщиков, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».
Матч в Екатеринбурге оказался девятым по посещаемости в нынешнем первенстве. Рекорд сезона по-прежнему принадлежит противостоянию «Ротора» и «КАМАЗа» 14 сентября. В тот день на «Волгоград Арене» встречу посмотрели 21118 зрителей. На втором и третьем местах по результатам 11-го тура оказались матчи «Арсенала» и «Уфы» в Туле (7115) и «Челябинска» и «Родины» (5795).
Напомним, матч 13-тура Первой лиги между «Ротором» и «Нефтехимиком» был перенесен из Волгограда в Нижнекамск в связи с проведением игры сборной России и Ирана на «Волгоград Арене» 10 октября. Следующую встречу подопечные Дениса Бояринцева в родных стенах проведут в середине октября с новороссийским «Черноморцем». Точная дата станет известна позднее.