Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской области

В январе-августе 2025 года объем ввода жилья в Волгоградкой области составил 755,9 тыс. кв. м. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион всего за 8 месяцев уже на 96% достиг установленных Минстроем России показателей федерального проекта «Жилье».

По информации регионального комитета строительства, опирающегося на данные Волгоградстата, в нынешнем году по темпам ввода уверенно лидирует индивидуальное жилищное строительство. За восемь месяцев 2025-го в Волгоградской области введено более 520 тыс. кв. м.

Порядка 230 тыс. кв. м введенного жилья приходится на многоквартирные дома. На сегодняшний день градостроительный потенциал в этом сегменте составляет 1,72 млн кв. м. В стадии строительства находятся 228 многоквартирных домов общей площадью 1,1 млн кв. м.

Отметим, в регионе уже на протяжении шести лет наблюдается положительная динамика по объему ввода жилья. По итогам 2024 года этот показатель достиг 1036,2 тыс. кв. м, что на 9% выше объемов 2023-го и на 31% больше установленного Минстроем России плана.

Как ранее сообщало V102.RU, при этом свой весомый вклад в эту сферу экономики внесли жители региона. Они построили жилые дома общей площадью 518,6 тыс. кв. метров, что составило 101,8% к уровню 2023 года. В свою очередь, застройщиками - юридическими лицами - были введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 517,6 тыс. кв. метров, что на 17,2% больше, чем было в 2023 году.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе предстоит построить и сдать в эксплуатацию не менее 790 тыс. кв. м жилья. К слову, при строительстве частных домов в настоящее время можно использовать механизм привлечения средств граждан на эскроу-счета.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»