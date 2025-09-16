Экономика

Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской области

Экономика 16.09.2025 16:34
0
16.09.2025 16:34


В январе-августе 2025 года объем ввода жилья в Волгоградкой области составил 755,9 тыс. кв. м. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион всего за 8 месяцев уже на 96% достиг установленных Минстроем России показателей федерального проекта «Жилье». 

По информации регионального комитета строительства, опирающегося на данные Волгоградстата, в нынешнем году по темпам ввода уверенно лидирует индивидуальное жилищное строительство. За восемь месяцев 2025-го в Волгоградской области введено более 520 тыс. кв. м. 

Порядка 230 тыс. кв. м введенного жилья приходится на многоквартирные дома. На сегодняшний день градостроительный потенциал в этом сегменте составляет 1,72 млн кв. м. В стадии строительства находятся 228 многоквартирных домов общей площадью 1,1 млн кв. м. 

Отметим, в регионе уже на протяжении шести лет наблюдается положительная динамика по объему ввода жилья. По итогам 2024 года этот показатель достиг 1036,2 тыс. кв. м, что на 9% выше объемов 2023-го и на 31% больше установленного Минстроем России плана. 

Как ранее сообщало V102.RU, при этом свой весомый вклад в эту сферу экономики внесли жители региона. Они построили жилые дома общей площадью 518,6 тыс. кв. метров, что составило 101,8% к уровню 2023 года. В свою очередь, застройщиками - юридическими лицами  - были введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 517,6 тыс. кв. метров, что на 17,2% больше, чем было в  2023 году.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе предстоит построить и сдать в эксплуатацию не менее 790 тыс. кв. м жилья. К слову, при строительстве частных домов в настоящее время можно использовать механизм привлечения средств граждан на эскроу-счета. 

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.09.2025 13:13
Экономика 15.09.2025 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.09.2025 08:39
Экономика 12.09.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 16:34
Экономика 11.09.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 15:07
Экономика 11.09.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 07:29
Экономика 11.09.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2025 06:12
Экономика 11.09.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 19:30
Экономика 10.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2025 06:59
Экономика 10.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2025 06:59
Экономика 09.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 10:00
Экономика 08.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2025 08:57
Экономика 08.09.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 15:07
Экономика 05.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:44
Экономика 05.09.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2025 11:01
Экономика 05.09.2025 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2025 15:07
Экономика 04.09.2025 15:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:19
В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водойСмотреть фотографии
16:59
Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну МашковуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камышаСмотреть фотографии
16:34
Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштабаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелейСмотреть фотографии
15:34
Тысяча человек проползут под колючей проволокой и возьмут «Эверест» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме предложили из-за стресса увеличить отпуск россиян с 28 до 35 днейСмотреть фотографии
14:30
21 нелегала из Индии нашли на швейном производстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
С волгоградских участников СВО списали кредитов на 362,5 млнСмотреть фотографии
14:23
Именитый футбольный тренер из Камышина Сергей Павлов отмечает 70-летиеСмотреть фотографии
14:20
Зарница 2.0: 960 участников прибыло в лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
«Полыхнуло у детской площадки»: очевидцы засняли пожар у новостройки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Болельщики «Ротора» установили очередной рекорд посещаемости в сезонеСмотреть фотографии
13:31
Экологическое бедствие? Названы шокирующие причины гибели рыбы в Ангарском пруду ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Москве задержан объявленный в розыск коммерсант из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
На Гремячинском ГОКе прошли состязания профмастерства ко Дню шахтёраСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензииСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом родным 10 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
12:09
Гособвинение запросило для волгоградских экс-депутатов 50 лет колонии на троихСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывескиСмотреть фотографии
11:32
«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернутьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Диоксид азота, сероводород и не только: экологи рассказали о химическом коктейле, которым дышали в августе волгоградцыСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде хулиганы шинами громили подъездную дверь: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Жительница Волжского обвиняется в убийстве подругиСмотреть фотографии
09:31
Предельные тарифы на ж/д билеты установят в РФСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом использовали «нелогичную» свинину для борща и колбасыСмотреть фотографии
08:32
В России работодатель получит финподдержку за обустройство места для ветерана СВОСмотреть фотографии
08:12
Леса Волгоградской области останутся под замком до 9 октябряСмотреть фотографии
07:52
ПВО сбила 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 