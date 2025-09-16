



В Саратовской области местные власти задумались над внедрением штрафов за несоблюдение требований регионального оперативного штаба. По информации ИА «СарИнформ», такую инициативу озвучили сегодня, 16 сентября, на заседании регпарламента.

– В закон Саратовской области об административных правонарушениях собираются ввести дополнительную статью. Согласно нововведению, сотрудники управления региональной безопасности смогут составлять административные протоколы. Протоколы будут вручать тем, кто проигнорирует нормативные акты, принятые оперативным штабом при губернаторе. Все это касается периода, когда над страной нависает внешняя угроза, – передает саратовское издание.

За какие именно провинности будут штрафовать саратовцев, на данном этапе не уточняется, а вот размеры штрафов уже определены – максимальным будет наказание в размере 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Напомним, что в Волгоградской области штрафы за неисполнение требований оперативного штаба действуют с начала года и даже уже были увеличены единожды по решению депутатов Волгоградской областной думы. Так, с 13 февраля 2025 года за нарушение требований, установленных оперативным штабом Волгоградской области в целях защиты и обеспечения безопасности населения, размер административного штрафа для граждан составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей.