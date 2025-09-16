Федеральные новости

Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштаба

Федеральные новости 16.09.2025 16:31
0
16.09.2025 16:31


В Саратовской области местные власти задумались над внедрением штрафов за несоблюдение требований регионального оперативного штаба. По информации ИА «СарИнформ», такую инициативу озвучили сегодня, 16 сентября, на заседании регпарламента. 

– В закон Саратовской области об административных правонарушениях собираются ввести дополнительную статью. Согласно нововведению, сотрудники управления региональной безопасности смогут составлять административные протоколы. Протоколы будут вручать тем, кто проигнорирует нормативные акты, принятые оперативным штабом при губернаторе. Все это касается периода, когда над страной нависает внешняя угроза, – передает саратовское издание.

За какие именно провинности будут штрафовать саратовцев, на данном этапе не уточняется, а вот размеры штрафов уже определены – максимальным будет наказание в размере 300 тысяч рублей для юридических лиц. 

Напомним, что в Волгоградской области штрафы за неисполнение требований оперативного штаба действуют с начала года и даже уже были увеличены единожды по решению депутатов Волгоградской областной думы. Так, с 13 февраля 2025 года  за нарушение требований, установленных оперативным штабом Волгоградской области в целях защиты и обеспечения безопасности населения, размер административного штрафа для граждан составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
16.09.2025 09:31
Федеральные новости 16.09.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2025 08:32
Федеральные новости 16.09.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.09.2025 12:01
Федеральные новости 15.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 13:39
Федеральные новости 12.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2025 07:36
Федеральные новости 12.09.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.09.2025 06:34
Федеральные новости 11.09.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2025 21:10
Федеральные новости 10.09.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.09.2025 15:20
Федеральные новости 09.09.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.09.2025 08:11
Федеральные новости 09.09.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2025 20:32
Федеральные новости 07.09.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2025 17:20
Федеральные новости 07.09.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 18:12
Федеральные новости 05.09.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 14:16
Федеральные новости 05.09.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 12:13
Федеральные новости 05.09.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2025 06:04
Федеральные новости 05.09.2025 06:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водойСмотреть фотографии
16:59
Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну МашковуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камышаСмотреть фотографии
16:34
Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштабаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелейСмотреть фотографии
15:34
Тысяча человек проползут под колючей проволокой и возьмут «Эверест» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме предложили из-за стресса увеличить отпуск россиян с 28 до 35 днейСмотреть фотографии
14:30
21 нелегала из Индии нашли на швейном производстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
С волгоградских участников СВО списали кредитов на 362,5 млнСмотреть фотографии
14:23
Именитый футбольный тренер из Камышина Сергей Павлов отмечает 70-летиеСмотреть фотографии
14:20
Зарница 2.0: 960 участников прибыло в лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
«Полыхнуло у детской площадки»: очевидцы засняли пожар у новостройки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Болельщики «Ротора» установили очередной рекорд посещаемости в сезонеСмотреть фотографии
13:31
Экологическое бедствие? Названы шокирующие причины гибели рыбы в Ангарском пруду ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Москве задержан объявленный в розыск коммерсант из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
На Гремячинском ГОКе прошли состязания профмастерства ко Дню шахтёраСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензииСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом родным 10 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
12:09
Гособвинение запросило для волгоградских экс-депутатов 50 лет колонии на троихСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывескиСмотреть фотографии
11:32
«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернутьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Диоксид азота, сероводород и не только: экологи рассказали о химическом коктейле, которым дышали в августе волгоградцыСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде хулиганы шинами громили подъездную дверь: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Жительница Волжского обвиняется в убийстве подругиСмотреть фотографии
09:31
Предельные тарифы на ж/д билеты установят в РФСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом использовали «нелогичную» свинину для борща и колбасыСмотреть фотографии
08:32
В России работодатель получит финподдержку за обустройство места для ветерана СВОСмотреть фотографии
08:12
Леса Волгоградской области останутся под замком до 9 октябряСмотреть фотографии
07:52
ПВО сбила 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 