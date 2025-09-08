Экономика

У волгоградского пчеловода нашли 300 кг подозрительного меда

08.09.2025
Россельхознадзор обнаружил подозрительный мед, выработанный у пчеловода в Волгоградской области. По данным ведомства, ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ»  был оформлен производственный сертификат на 300 кг мёда натурального из разнотравья без указания количества пчелосемей. Это  сделало невозможным подсчитать количество меда, выработанного на ферме. В итоге данное нарушение затруднило процесс прослеживаемости продукции.

Фермер-пчеловод получил соответствующее предостережение, а в комитет ветеринарии области направлены материалы для принятия мер к нарушителю.


