Волгоградстат подсчитал траты семей на ЖКУ

Экономика 08.09.2025 10:00
Волгоградстат опубликовал новые данные об объеме платных услуг, оказанных населению за период с января по июль 2025 года. По данным ведомства, жители региона отдали на эти цели 140 миллиардов рублей. Это на 2,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. В структуре платных услуг, оказанных населению, основную долю – 79,9% от общего объема – заняли шесть видов. Больше всего волгоградцы потратили на коммуналку – 20,2%. На втором месте по объему трат оказались транспортные услуги – 14,8%, а бытовые (парикмахерские, ремонт машин и жилья)  – на третьем месте (14,7%).  Также в шестерку самых затратных услуг вошли телекоммуникационные – 11,7%, медицинские – 11,5% и образовательные – 6,9%.

Ранее, напомним, сообщалось, что с января по июль 2025 года жители Волгоградской области потратили на платные услуги 120,4 миллиарда рублей, что также оказалось выше на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 


